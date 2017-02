Bürger dürfen ihre Wünsche äußern

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Nachdem die Stadt das Kurtheater in Bad Freienwalde gekauft hat, sammelt Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos) nun Ideen zur Nutzung und Ausgestaltung des Hauses als Veranstaltungs- und Vereinsgebäude. "Außer dem Saal und der Gaststätte befinden sich noch Räume im Dachgeschoss, die nicht ausgebaut sind", sagte Christian Nörtemann, Fachbereichsleiter Hoch- und Tiefbau der Stadt Bad Freienwalde. Dafürsuche die Stadt Anregungen.

Genauso ist es mit dem Außenbereich. Vielleicht gebe es Leute, die sich dort eine Gartenwirtschaft oder gutes Restaurant wünschen. Aber auch andere Nutzungsmöglichkeiten seien denkbar, die Stadt sei da ganz offen. Sie will nicht an den Bürgern vorbeiplanen, sondern sie mit einbeziehen. Die Vereine seien bereits gebeten worden, ihre Vorstellungen einzureichen, teilte der Bürgermeister mit

Die Stadt Bad Freienwalde hat vergangenen Herbst das Kurtheater gekauft, um die drohende Schließung abzuwenden. Die neuen Brandschutzbestimmungen überforderten den bisherigen Inhaber, Enrico Merten, der das Haus für die Stadt noch ein Jahr weiter betreibt. Die erforderlichen Umbauten alleine im Saal waren mit 265 000 Euro veranschlagt worden. Als Sofortmaßnahmen installiert die Stadt eine Brandmeldeanlage im Wert von 74 500 Euro.

Denn ohne Anwesenheit der Feuerwehr darf zurzeit keine Veranstaltung über die Bühne gehen.Zudem ist die Empore gesperrt, so dass die Zahl der Zuschauer 199 nicht überschreiten darf. Ohne die Brandmeldeanlage hätte das Bauordnungsamt jegliche weiten Nutzung des Saals untersagt.

Ideen und Anregungen nimmt Jutta Grasse im Sekretariat des Bürgermeisters telefonisch unter 03344 412121, per Fax 03344 412153 oder per E-Mai an stadtverwaltung@bad-freienwalde.de entgegen. Auskunft: Christian Nörtemann, Telefon 03344 412150, E-Mail chr.noerteman@bad-freienwalde.de