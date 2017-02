Viel Arbeit für Kampfmittelsucher in Oranienburg

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Nach der 200. Bombe seit 1991, die am 14. Dezember vorigen Jahres entschärft wurde, ist noch lange nicht Schluss. Leider. Die Suche nach explosiven Hinterlassenschaften des Zweiten Weltkriegs wird Oranienburg auch 2017 in Atem halten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1552602/

Aktuell vier Millionen Euro hat die Stadt in ihrem Haushalt für das Kapitel Bomben eingestellt. Eine ähnlich hohe Summe wird das Land Brandenburg für die Kampfmittelsuche abermals nur in Oranienburg einsetzen, um die Stadt nach und nach von den gefährlichen Altlasten zu befreien. Noch immer sind Flächen von 1.131 879 Quadratmetern allein in der Gefahrenlage 10 bisher nicht systematisch abgesucht worden, darunter noch 180 649 Quadratmeter städtische Liegenschaften.

Der aktuelle Maßnahmenplan sieht in diesem Jahr folgende Schwerpunkte vor:

Auf der Gewerbefläche an der Lehnitzstraße 73, wo 2016 vier Blindgänger erfolgreich entschärft wurden, steht die parallele Öffnung noch zweier Verdachtspunkte an. Zu klären sind auf dem Gelände laut Stadtverwaltung außerdem neun "oberflächennahe Anomalien".

Größere zu sondierende Flächen sind 2017 die städtischen Grundstücke nördlich der Walther-Bothe-Straße in der "Weißen Stadt", auf denen die Woba ab 2019 ein neues Wohnquartier mit rund 360 Mietwohnungen errichten möchte. Auch die dieses Gelände tangierende Julius-Leber-Straße wird noch abgesucht.

Auf dem Maßnahmeplan dieses Jahres stehen in Oranienburg ferner Flächen an der Dropebrücke, die 2018 durch einen Neubau ersetzt werden soll. An der Reihe sind außerdem der Louise-Henriette-Steg, die Unterführung der Lehnitzstraße in Lehnitz sowie Restflächen zwischen Berliner Straße und Havel, nördlich der Adolf-Dechert-Straße.

Sondierungen stehen zudem rund um die ehemalige Friedenthaler Schleuse an. Deren Neubau ist 2018/19 geplant.

In Kürze dürfte auch Klarheit darüber bestehen, wann die Arbeiten an dem Bombenverdachtspunkt im Sachsenhausener Neubaugebiet Zur Rolle 20 wieder aufgenommen werden. Wegen des frostigen Wetters sind sie verschoben worden. Außerdem standen dort noch Abstimmungen mit der Oberen Wasserbehörde aus.

Voriges Jahr wurden in Oranienburg insgesamt sieben Bomben entschärft. Bei elf Anomalien war eine aufwendige Freilegung nicht nötig, weil sich diese Verdachtspunkte nach dem Einsatz des Sondierungsverfahrens "UltraTem" und der Auswertung anderer Erkenntnisse erledigt hatten. Abgeschlossen wurde die Kampfmittelsuche in der Hildburghausener Straße, der Wupperstraße zwischen Rhein- und Emsstraße, im Bachstelzenweg zwischen Lerchenweg und Havelkorso, im Bötzower Stadtgraben und in der Waldstraße.

Die städtische Fläche "Am alten Hafen" in Lehnitz konnte aus dem Kampfmittelverdacht komplett entlassen werden. Am benachbarten Baumschulenweg ging die Suche ebenso voran wie in der Straßburger Straße sowie auf den Flächen an der Kremmener Straße zwischen städtischem und jüdischem Friedhof. Dieses Gelände hatte die Oranienburger Wohnungsbaugenossenschaft (OWG) vor einigen Jahre gekauft. Sie will dort Wohnungen bauen.