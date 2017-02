Zampern und Schunkeln am Wochenende

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Auch an diesem Wochenende finden in der Region wieder zahlreiche Fastnachtsveranstaltungen statt.

Den Beginn machen die Schneeberger. Sie haben bereits Freitagabend ihren Fastnachtstanz. Los geht es um 20 Uhr in der ehemaligen Gaststätte im Ort. Gezampert wird einen Tag später, also Sonnabend ab 9.30 Uhr. Treffpunkt ist die ehemalige Gaststätte.

Am Sonnabend 2017 findet die Fastnacht der Orte Niewisch/Möllen statt. 10 Uhr ist der Treffpunkt zum Zampern am Gemeindezentrum. Um 20 Uhr startet der Fastnachtstanz im Gasthaus Schwielochsee. Es spielt die Band Sound Express.

In Pfaffendorf findet am Sonnabend die Fastnacht statt. Zampern beginnt um 8.30 im Zelt am Teich mit den Lieberoser Musikanten, Tanz ist ab 19.30 mit der Sound Up Liveband.

Die Fastnacht in Radinkendorf beginnt am Sonnabend um 19.30 Uhr im Storchennest. Für die Musik sorgt das DJ-Team " D&D".

Die Alt Stahnsdorfer feiern am Sonnabend ihre Fastnacht mit den Glienicker Blasmusikanten. Start der Zampertour um 9 Uhr an der Festwiese. Das Abendprogramm findet ab 20 Uhr in der Darre statt.

Als Frühaufsteher erweisen sich die Herzberger, die am Sonnabend bereits um 7.30 Uhr mit dem Zampern beginnen. Das Abendprogramm mit Livemusik findet dann ab 19.30 Uhr im Landgasthof Simke statt.

Trebatsch mit den Ortsteilen Sawall und Sabrodt feiert am Sonnabend ebenfalls Fastnacht.Die Zamperpour durch die Ortsteile beginnt um 9 Uhr. Abends steht ab 20 Uhr Tanzen im Festzelt neben der Turnhalle auf dem Programm.

Im Glienicker Dorfgemeinschaftshaus findet am Sonnabend ab 20 Uhr Fastnachtstanz mit der Band Passat statt.