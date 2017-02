Keramikkachel bescheinigt Qualitätsarbeit

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Am Ende gab es eine Kachel des Keramik-Künstlers Guido Kratz. Die Volkshochschule Oder-Spree mit allen vier Zweigstellen verteidigte zum vierten Mal das "Qualitätssiegel für Weiterbildung". Die über mehrere Monate laufende Zertifizierung wurde am Mittwoch in Fürstenwalde abgeschlossen. Insgesamt 62 Anforderungen in elf Qualitätsbereichen wurden untersucht, berichtet Gutachterin Bettina Strümpf. "Die Einrichtung ist sehr gut bei der Kundenorientierung und immer auf der Suche nach interessanten und neuen Angeboten", fasst sie ihr Urteil zusammen. Geprüft wurde auch, ob die Lehrkräfte kompetent sind, Räumlichkeiten und Technik eine hohe Kursqualität gewährleisten und ob die Kunden das Program mitgestalten können.