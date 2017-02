Planungen für Gaskraftwerk eingestellt

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Dieses Großprojekt wird demnächst endgültig der Geschichte angehören: 2010 gab es das Ansinnen, auf dem Gelände von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt (AMEH) ein Gaskraftwerk zu errichten. Vorhabenträger war die Enovos Eisenhüttenstadt GmbH. Hauptzweck des Vorhabens war es, auch in Krisenzeiten sowie bei Ausfall oder Wartung von Anlagen des örtlichen Versorgers die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Doch das Projekt wurde nicht weiter verfolgt. Die Enovos Power Beteiligungs GmbH befindet sich in Liquidation. Auch die Stadt will nun die Planungen formell beenden. So soll das Aufstellungsverfahren für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das einst vorgesehene Gebiet eingestellt werden.