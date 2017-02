Rieseninteresse an Wolfstouren bei Lieberose

artikel-ansicht/dg/0/

Lieberose (MOZ) Die geführte Wolfstour in der Lieberoser Heide am Sonntag ist ausgebucht. Darauf weist die Organisatorin, die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, hin. Aufgrund des großen Interesses sei eine Zusatzführung am Wochenende eingerichtet worden, welche ebenfalls bereits ausgebucht sei, so die Lieberoser Stiftungs-Repräsentantin Jenny Eisenschmidt: "Wahrscheinlich werden wir noch eine weitere Sonderführung in den nächsten Wochen mit ins Programm nehmen - den Termin würden wir dann über die Zeitung bekannt geben." Die geführten Wolfstouren haben sich in den letzten Jahren zu einem regelrechten Besuchermagneten entwickelt. Wölfe sind in der Lieberoser Heide seit etwa zehn Jahren nachgewiesen.