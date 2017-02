Eichen am Goetheplatz bleiben stehen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die zwei alten Eichen am Goetheplatz, an der Durchfahrt zur Altstadt, bleiben der Stadt noch eine Weile erhalten. Das besagt das neuste Gutachten, berichtete Fachbereichsleiter Christfried Tschepe am Dienstagabend im Stadtentwicklungsausschuss. Seit 17 Jahren werden sie regelmäßig untersucht. Im vergangenen Herbst war der Sachverständige Roland Dengler vor Ort. Mit verschiedenen Messgeräten wurde die Bruch- und Standsicherheit untersucht. Das Ergebnis: Sie können "bis auf weiteres" stehen bleiben. Allerdings müssen die Kronen gepflegt und bis zu 30 Prozent reduziert werden, damit sie Wind und Wetter aushalten. Schon in Kürze soll deshalb die Säge angesetzt werden.