Grundschule zieht erste Bilanz

Neuzelle (MOZ) Für die Schüler der integrativen katholischen Grundschule Neuzelle wird das zweite Schulhalbjahr ein besonderes. Im Sommer werden die ersten Schüler an weiterführende Schulen wechseln. Für Schulleiterin Dörte Fiedler Grund genug, im sechsten Jahr nach Gründung der Grundschule eine erste Bilanz zu ziehen. "Der kontinuierliche Aufbau und die intensive Arbeit an der Umsetzung des Konzeptes haben sich aus Sicht der Schulleitung bezahlt gemacht. Zufriedene Eltern und lernbegeisterte Schüler sprechen dafür", erklärt sie. Schülermutter und Schulelternsprecherin Britta Nitschke ergänzt, dass das Konzept der Schule gut aufgegangen sei. "Die Schule ist das Beste, was unseren Kindern passieren konnte", sagt sie.

"Die Schüler werden mit den richtigen Kenntnissen und Voraussetzungen an den anderen Schulen starten können. Dafür haben sie in den zurückliegenden Schuljahren an Selbstbewusstsein gewonnen und die notwendige Selbstständigkeit erlangt. Unterstützt wurden sie dabei durch kleine Klassen, in denen zwei Pädagogen den Unterricht gemeinsam durchführen und damit sicherstellen, dass jedes Kind in dem Maße am Unterricht teilnimmt, wie es seinen Fähigkeiten und seinem Können entspricht, und dass eine individuelle Förderung wirkungsvoll stattfindet", erklärt Dörte Fiedler.

Aber auch durch eine Reihe von Projekten wie die zwei Schulmusicals würden die Schüler Teamgeist und Anstrengungsbereitschaft, Leistungswillen und Durchsetzungsfähigkeit lernen. Ab Juni plant die Schule im Rahmen des Abschlusses der Schulaufbauphase verschiedene Veranstaltungen wie ein Konzert, ein großes Kinderfest und einen Fachtag, an dem Stand und Perspektiven inklusiver Bildung kritisch reflektiert und diskutiert werden können. Darüber hinaus soll der Schule ein Name verliehen werden.

Derzeit finden die Aufnahmegespräche für die neue erste Klasse statt. "Es lohnt sich eine Terminvereinbarung, um sich ein eigenes Bild von der Schule und ihrer Atmosphäre zu machen", sagt die Schulleiterin.

Unter Telefon 033652 8258931 oder per E-Mail an schule@ st-florian-stiftung.de können Gespräche vereinbart werden.