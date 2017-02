Früher Nachwuchs

artikel-ansicht/dg/0/

Die Jungtiere sind natürlich gerade jetzt, im Winter, die Stars im Tierpark, vor allem bei den kleinen Besuchern. Momentan sind etliche Tiere nicht in den Außengehegen zu sehen. Noch immer herrscht aufgrund der nachgewiesenen Vogelgrippefälle in einigen Bereichen des Landes Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern Stallpflicht für Vögel. "Unsere Vögel sind seit Ende November fast alle drin, wie die Sittiche und auch die Enten", sagt Tierparkleiter Dennis Sonnenberg. Auch die Laufvögel sind derzeit im Stall und werden regelmäßig tierärztlich untersucht. Wenn es wärmer wird, werden sie allerdings ungeduldig, wenn sie nicht raus können. Schließlich haben Nandu, Emu & Co. naturgemäß einen größeren Bewegungsdrang.

Über Winter sind auch die Affen wie die Weißbüscheläffchen und die Kattas im warmen Haus. Ebenso die Nasenbären, was für die Besucher aber nicht unbedingt ein Nachteil ist, denn die geschickten Kletterer sind durch die Glasscheibe aus der Nähe noch besser zu sehen, als auf den Bäumen.

In den nächsten Wochen werden noch weitere Jungtiere erwartet. "Kattas bringen nach einer Tragezeit von viereinhalb Monaten meist Ende März ihren Nachwuchs zur Welt", erklärt Melanie Stodtmeister, Vorsitzende des Tierparkfördervereins. Zu sehen sei noch nichts, "aber die Kattas haben uns eigentlich noch nie enttäuscht". Zuverlässig seien in Sachen Fortpflanzung ebenso die Känguruhs, die Stachelschweine und die Meerschweinchen. "Und die Vögel brüten natürlich auch", so der Tierparkleiter. Bei den Alpakas könnte es mit den Nachwuchs noch etwas dauern. Sie haben mehr als 300 Tage Tragezeit.

Für eine Überraschung sorgten Ende vorigen Jahres die Laufenten. Sie haben sehr spät noch einmal gebrütet. Es war eine echte Naturbrut. Die Küken, so berichtet der Tierparkleiter, sind inzwischen schon ganz schön gewachsen. In ihrer Unterkunft im Tierpark leben derzeit drei erwachsene Laufenten und sechs Jungtiere.