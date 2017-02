Ein Blick in Barnimer Parks und Gärten

artikel-ansicht/dg/0/

Blumberg (MOZ) Zwei Monate vor Eröffnung der Internationalen Gartenausstellung (IGA) in Berlin ist am Mittwoch in Blumberg die neue Broschüre "Erlebnis Barnim - Gärten & Schlösser" vorgestellt worden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1552615/

"Unsere Zielgruppe sind zunächst die Besucher der Gartenausstellung", sagte der Vorsitzende der Tourismusgemeinschaft Barnimer Land, Andreas Scharschmidt. Darüber hinaus wolle man aber auch den Barnimern zeigen, welche besonderen Kleinode es zwischen Groß Ziethen, Stolzenhagen und Hirschfelde gibt. "Wir waren bei der Erarbeitung der Broschüre selbst etwas überrascht", gestand der Vereinsvorsitzende. Die Publikation wird gemeinsam von der Tourismusgemeinschaft und der Wirtschaft- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH Barnim (Wito) verantwortet und finanziert.

"Es gab bereits einmal eine kleine Broschüre zu Gärten, Schlössern und Parks", berichtete Monika Ulbricht. Diese sei später jedoch nicht mehr aufgelegt worden. Es habe deshalb das Interesse gegeben, die entsprechenden Angebote erneut zu präsentieren. Die notwendigen Informationen seien mittels eines Fragebogens, der an die Städte und Gemeinden verschickt wurde, zusammengetragen worden. "Besonders haben wir uns darüber gefreut, dass auch Privatgärten dabei sind", betonte die frühere Leiterin der Tourismusinformation in Bernau. So lade beispielsweise Familie Baumann nach vorheriger Anmeldung dazu ein, ihr Refugium aus einer umfassenden Tagliliensammlung in Biesenthal zu besuchen. Bei Veranstaltungen könnten interessierte Ausflügler und Einheimische auch einen Blick in das Schloss Lanke und den angrenzenden Park werfen.

Nach Angaben von Wito-Tourismusfachfrau Sabine Grassow werden dem Leser in der handlichen Broschüre auf 40 Seiten insgesamt 32 Parks und Gärten nähergebracht. Das Heft mit dem Kloster Chorin als Titelbild reihe sich in die bisherigen Publikationen "Erlebnis Barnim", die sich unter anderem mit dem Wandern und Radfahren beschäftigen, ein. Dadurch ergebe sich ein hoher Wiedererkennungswert, so Sabine Grassow. Neu aufgenommen wurden dagegen Angaben zu Parkplätzen für Busse, zu öffentlichen Toiletten sowie Spielplätzen.

Auf den letzten beiden Seiten gibt es zudem Informationen zum Wuhlewanderweg in Ahrensfelde sowie zur Rund-Radtour "Von der IGA ins Barnimer Land". Diese führt über 24 Kilometer von Eiche über Krummensee, Löhme und Blumberg zurück zum S-Bahnhof Ahrensfelde.

"Erlebnis Barnim - Gärten & Parks" ist in einer Auflage von 15 000 Exemplaren erschienen und soll an der Seilbahn-Station der IGA ausgelegt werden. Sie ist auch in den Touristinformationen im Barnim erhältlich.