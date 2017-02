Ein Mini-Dom für Falschparker

artikel-ansicht/dg/0/

Noch handele es sich um einen Testlauf, sagt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling. Der letzte Satz werde voraussichtlich wieder gestrichen. Er wurde aufgenommen, weil es Fälle gebe, in denen Falschparker nicht wollen, dass die Post aus Fürstenwalde zu Hause lande, weil beispielsweise der Ehepartner nichts vom Aufenthalt in der Spreestadt wissen solle. Darauf könne aber keine Rücksicht genommen werden, sagt Anne-Gret Trilling.

Genau 8917 Falschparker registrierten die vier Fürstenwalder Ordnungsamtsmitarbeiter im Außendienst 2016, teilt Fachgruppenleiter Christoph Malcher mit. 2015 waren es 200 weniger. Dass immer mehr Menschen ihre Fahrzeuge falsch abstellen, lasse sich daraus aber nicht schließen, erklärt Malcher. "Die Politessen haben ja noch weitere Aufgaben, registrieren Dreckecken, gehen Fällen nach, in denen Menschen unbekannt verzogen sind", ergänzt er.

Ein Knöllchen-Schwerpunkt ist das Stadtzentrum. In den ausgewiesenen Zonen ist das Parken mit Parkscheibe für zwei Stunden gestattet. Auch im Bahnhofsumfeld müssen die Politessen oft tätig werden, weil Autos in Ausfahrten stehen. "Das sind vermutlich Pendler, die dann auf den letzten Drücker kommen, den Zug kriegen müssen und ihr Auto irgendwo abstellen", sagt Malcher. Allein in diesem Jahr seien schon drei Fahrzeuge abgeschleppt worden. Neben dem Knöllchen fallen dann noch 85 bis 150 Euro für den Abschleppdienst an - das hänge vom Aufwand ab, erklärt der Fachgruppenleiter.

Zugenommen habe 2016 die Zahl der Fahrzeuge, die unerlaubt auf Behindertenparkplätzen standen. Wer dabei ertappt wird, muss 35 Euro zahlen; 10 bis 30 Euro sind es für das Parken ohne Parkscheibe; 20 Euro für Parken auf dem Gehweg und 15 für Parken im eingeschränkten Halteverbot.

104 942 Euro kassierte die Stadt 2016 von Falschparkern. Was sich viel anhöre, sei letztlich ein Nullsummenspiel, wenn man Personalkosten und Porto gegenrechne, sagt Malcher.

Neben den Knöllchen gibt es allgemeine Ordnungswidrigkeiten, z.B. bei einer versäumten Ummeldung oder mangelhafter Straßenreinigung.