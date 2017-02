30 Jahre Zampern in Diehlo

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Wochenende wird in Diehlo wieder gezampert und in diesem Jahr wird dabei gleich ein Jubiläum begangen. "Wir feiern in diesem Jahr die 30. Fastnacht in Diehlo", sagt Hanka Preuß von der Diehloer Fastnachtsgesellschaft. Der Verein selbst hat sich allerdings erst 2003 gegründet.

artikel-ansicht/dg/0/1/1552617/

Vor 30 Jahren zogen die ersten Zamparer durch den Ort. Diehlo war damals übrigens noch selbstständig gehört noch nicht als Ortsteil zu Eisenhüttenstadt. Inzwischen sind es die beiden Ortsteile Diehlo und Schönfließ, die die Fastnachts-Tradition in der Stadt aufrecht erhalten.

Die Fastnacht in Diehlo wird am Sonnabend und Sonntag gefeiert. "Am Sonnabend starten wir um 8.30 Uhr mit der Zamperkapelle an der Gaststätte ,Zum grünen Baum' und werden dort gegen 16 Uhr wieder eintreffen", kündigt Hanka Preuß an. Um 19 Uhr beginnt das Fastnachtsprogramm in der Gaststätte. Am Sonntag ist für 15 Uhr die Kreschke angesetzt samt Kinderfasching und dem traditionellen Eierkuchenessen. Da zu diesem Termin auch gerne die Senioren des Ortes kommen, wird bei dieser Gelegenheit noch einmal das Programm aufgeführt.

Ein wichtiger Termin steht für die Diehloer schon seit mehreren Jahren jeweils am Sonntag vor Rosenmontag im Kalender. Denn dann wird wieder ein eigener Wagen beim Rosemontagsumzug, dem "Zug der fröhlichen Leute" in Cottbus mitrollen. Noch steht die Startnummer in dem großen Zug nicht fest. Am Sonnabend davor, am 25. Februar, wird der Lkw in Diehlo geschmückt. Am Sonntag startet um 10 Uhr ein Bus nach Cottbus, so Hanka Preuß.