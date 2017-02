Mit Iris Berben auf der Bühne

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1552618/

Da Woidke Polen-Beauftragter der Bundesregierung ist, hatten beide ein sie verbindendes Gesprächsthema. Marta Szuster ist gebürtige Polin und deutsche Staatsbürgerin. Als Zugezogene in Mescherin liegt ihr die deutsch-polnische Nachbarschaft sehr am Herzen. Sie selbst organisiert Veranstaltungen, auf denen sich Polen und Deutsche näher kommen. Einwohner gaben ihr 2014 so viel Vertrauen, dass sie Gemeindevertreterin wurde.

"Dietmar Woidke hat mir angeboten, mich zu unterstützen, wenn ich weitere deutsch-polnische Projekte umsetzen will", freut sich Marta Szuster. "Und das will ich natürlich. Ich konzentriere mich auf die Kinder- und Jugendarbeit." Marta Szuster hat sich vor der Bundesversammlung mit Schlagersängerin Katja Ebstein unterhalten, die mit ihrer Stiftung deutsch-polnische Jugendprojekte unterstützt. "Ich habe viel gelernt", sagt Marta Szuster.

Sie will für die Grundschule Gartz Klassenreisen nach Polen organisieren und versucht mit Partnern an der Schule und in der Gartzer Amtsverwaltung Polnisch als Fremdsprache in der Grundschule Gartz anzubieten. Nach einer ersten Information an die Eltern hat es 30 Interessenten gegeben. "Man könnte diese Kinder in einer Arbeitsgemeinschaft zusammenfassen. Es geht nicht darum, perfekt polnisch zu sprechen. Wenn man nur ein paar Worte kann, dann brechen die doch schon das Eis, wenn man über die Grenze fährt", ist Marta Szuster überzeugt.

Ein Höhepunkt war für sie in Berlin außerdem ein großer SPD-Empfang am Vorabend der Bundesversammlung. "Ich habe so tolle Frauen kennengelernt. Dazu gehören die Schauspielerin Iris Berben und Bibiana Steinhaus, die berühmte Schiedsrichterin im Fußball. Schön, ihre Meinungen zu hören."