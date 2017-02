Strukturen der OSZ erneut auf dem Prüfstand

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau/Eberswalde (MOZ) Die Änderung der Strukturen an den Oberstufenzentren in Trägerschaft des Landkreises Barnim steht heute erneut auf der Tagesordnung des Ausschusses für Bildung und Kultur des Kreistages. Er kommt ab 18 Uhr im Plenarsaal des Paul-Wunderlich-Hauses in Eberswalde zusammen.