Stino-Beschluss bringt Irritationen

Eberswalde (MOZ) Ein Beschluss über die Freigabe von knapp 100000Euro für die Gestaltung der Außenanlagen am Jugendklub Stino hat in den Gremien der Stadt für Irritationen gesorgt. Das Geld ist gewissermaßen übriggeblieben. Da seine Verwendung für die Baumaßnahme vor dem Klub aber offenbar schon feststeht, sahen sich einige Abgeordnete vor den Kopf gestoßen.

Hintergrund: Bereits 2015 wurde die Neugestaltung des Stino-Gebäudes abgeschlossen - und zwar ohne Geld aus der Stadtkasse. Der Umbau wurde komplett gefördert. Erfreulich für Eberswalde. So wurden städtische Mittel in Höhe von 180000Euro frei. Ein Teil des Geldes soll nun in die Außenanlagen des Klubs fließen.

Die Kostenschätzung, die den Mitgliedern der Ausschüsse an die Hand gegeben wurde, weist dafür 93500Euro aus. Darin enthalten sind 66500Euro für die Baumaßnahme, 13500Euro für die Planung, 8500 Euro für den Umbau der Parkplätze - deren Anzahl gleich bleiben soll - und 5000 Euro als Puffer für etwaige Kostensteigerungen.

Doch was soll am Stino überhaupt passieren? Eine Skizze zum Beschluss liefert klare Vorstellungen. Grillplatz, Tischtennisplatte und ein Basketballkäfig sind dort zu sehen. Wie in den Ausschüssen informiert wurde, habe die Zeichnung aber keine Gültigkeit. "Wir fassen noch keinen Baubeschluss", machte Bürgermeister Friedhelm Boginski deutlich. Es gehe lediglich um eine "finanztechnische Aktion", um das Geld für die Außenanlage zu sichern.

Wie diese aussehen soll und was sie kosten darf, ist damit unklar. Denn am Betrag von fast 100000Euro scheiden sich die Geister. Nach Vorschlag Danko Jurs (CDU) im Ausschuss für Finanzen soll versucht werden, auch dieses Geld mit Fördermitteln zu veredeln. Vorerst soll nun nur der Betrag für die Planung freigegeben und der Rest mit einem Sperrvermerk versehen werden - bis klar ist, was genau gebaut wird. Noch in diesem Jahr aber soll die Maßnahme umgesetzt werden.