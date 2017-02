artikel-ansicht/dg/0/

Niederfinow (MOZ) "Jetzt kommen wir zu der bahnbrechenden Sache", kündigt Günther Gollner den Tagesordnungspunkt zum Krafthaus an. Ein brisantes Thema, das der eh schon hitzig verlaufenden Gemeindevertretersitzung in Niederfinow am Dienstagabend die Krone aufsetzt.

Günther Gollner bleibt bei seiner Einschätzung aus den vergangenen Wochen: "Ich finde, wir sollten das Krafthaus zurück an das Amt geben." Und wieder bezieht er sich bei seiner Begründung auf die steigenden Kosten für den Betrieb der integrierten Tourismusinformation. Was ihm während seiner einleitenden Worte noch nicht auffällt: Bei dem Schriftstück, das die Diskussionsgrundlage für diesen Abend liefern soll, handelt es sich lediglich um eine Informationsvorlage. Gollner geht aber davon aus, mit den Gemeindevertretern über die Kündigung des Pachtvertrages abzustimmen.

"Ich fühle mich verarscht", sagt er, als ihn die Ratsmitglieder auf seinen Irrtum hinweisen. Sein Vorwurf richtet sich an den Amtsdirektor. Schließlich hätte man sich telefonisch darauf geeinigt, eine Beschlussvorlage in die Sitzung einzubringen.

Jörg Matthes versucht zu beschwichtigen, lenkt das Gespräch wieder auf die Kosten, die nicht so seien, "wie der Bürgermeister sagt". Im Jahr 2015 und 2016 seien für die Bewirtschaftung etwa 8900 Euro beziehungsweise 3800 Euro gewesen. Dieser verhältnismäßig kleine Betrag sei durch die Bezuschussung in Höhe von 10 000 Euro durch die Tourismusrichtlinie des Landkreises möglich geworden. Dieser Zuschuss könne 2017 erneut beantragt werden.

Ohne dieses Fördergeld kämen auf die Gemeinde Investitionen von mehr als 23 000 Euro zu, die sich aus einer geplanten längeren Beschäftigung des Personals in der Tourismusinformation herleiten würden. "Ich bin guter Dinge, dass wir auch in diesem Jahr wieder mit Fördergeldern rechnen können", so Matthes auf Nachfrage.

Der Amtsdirektor kündigt außerdem ein gemeinsames Gespräch mit Vertretern des Wasser- und Schifffahrtsamts (WSA) für Donnerstag an. Darin soll es um die Zukunft des Komplexes Schiffhebewerk, Krafthaus und Parkplatz gehen. Sehr zu Günther Gollners Ärger ist die Gemeinde Niederfinow als Pächter von Krafthaus und Parkplatz dabei nicht mit bedacht. "Sie untergraben unser Selbstverwaltungsrecht", wirft Gollner dem Amtsdirektor vor. "Ich fühle mich nicht ausreichend informiert", sagt er weiter. Matthes kündigt lediglich an, "notwendige Infos" anschließend weiterzugeben. Er lässt durchblicken, dass die Zusammengehörigkeit von Parkplatz und Krafthaus bedeutsam sein könnte und somit der Betrieb des Parkplatzes durch die Gemeinde in Gefahr sei. "Die Abstoßung des Krafthauses ist der erste Sargnagel zum Verlust des Parkplatzes", so Matthes.

Gollner bleibt verärgert zurück, das Thema wird vertagt.