Botticelli in der Oderbruchhalle

Golzow (MOZ) Bereits zum dritten Mal ist die Grundschule "Kinder von Golzow" auserkoren worden, am Education-Projekt des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt teilzunehmen. Schüler der vierten und der sechsten Klasse üben jede Woche an ihrem Part im Stück "Bilder einer Ausstellung".

Es ist kühl am Mittwochmorgen in der Oderbruchhalle. Um so warmherziger ist die Begrüßung der Kinder mit Be und Mevlana van Vark, Robert Kraus und Aleksandra Kaliciak, die seit Anfang des Jahres mit ihnen ein berühmtes Gemälde zum Leben erwecken: Sandro Botticellis 1476 gemaltes Bild "Anbetung der Heiligen drei Könige". Das Original hatte der Florentiner Bankier Guaspare di Zanobi del Lama, ein Freund der Medicis, in Auftrag gegeben. Es ist in der Galleria degli Uffizi in Florenz zu bewundern.

Die Kinder haben bereits gemeinsam mit der Kostümbildnerin Bärbel Jahn das opulente Bild kennengelernt, das eine Szene der Weihnachtsgeschichte darstellt: Die drei Heiligen Könige beten das Jesuskind im Stall, der hier eine Tempelruine ist, an. Viele Leute sind drumrum zu sehen. Neben Maria auch die Hirten. Viele tragen die Gesichtszüge der Medicis. Aufgabe der Kinder ist es, entsprechend der Choreografie von Be van Vark, für jede Figur des historischen Bildes deren eigenen Bewegungsablauf einzustudieren.

"Den Hauptteil der Aufführung stellt das Stück ,Bilder einer Ausstellung' von Modest Mussorgski dar. Ergänzend kommen noch drei Bilder von Botticelli hinzu. Neben der ,Anbetung', die die Golzower darstellen, sind das die ,Geburt der Venus' und der ,Frühling'", erklärt die Choreografien nach der Erwärmung. Während bei Mussorgski die Musik zu den Bildern vorgegeben ist, kann bei den Botticelli-Bildern viel freier interpretiert werden.

Die Schüler sind mit großem Ernst und hoher Konzentration bei der Sache. "Der Umstand, dass sie aus einem Bewerbungspool von mehr als 1000 Kindern der Region dafür ausgewählt wurden, macht sie schon sehr stolz", erzählt Musiklehrerin Annette Nielsen. Sie müssen viel dafür leisten. So erzählt Linus Fakler gleich zu Begrüßung, welche Übungen er trainiert hat, um seine Figur "Baby Jesus" besser hinzubekommen. "Der Unterrichtsstoff, den sie während der Übung hier in der Oderbruchhalle verpassen, müssen sie selbständig nachholen", ergänzt die Lehrerin. Zensuren gibt es für die Teilnahme am Projekt nicht.

Zum Auftakt wird erst einmal der gesamte Golzower Part durchgespielt. Dann geht es an die Detailarbeit, werden Teilschritte korrigiert und das Zusammenspiel geübt. Rasch wird aber schon deutlich, was die Choreografien damit meint, wenn sie mit Wassily Kandinsky erklärt: " Die Farbe tanzt und die Klänge kann man sehen." Wenn das Stück am 6. und 7. Mai im Frankfurter Kleist-Forum zu sehen sein wird, tragen die Kinder tolle Kostüme. Die imaginäre Landschaft mit antiker Tempelruine wird auf Leinwände hinter den Akteuren projeziert.

Vor allem die Sechstklässler, die bereits im vergangenen Jahr beim Education-Projekt "Rituale" mit dabei waren, freuen sich jetzt schon auf das gemeinsame Üben in Frankfurt. Denn dabei kommen Schüler aus Slubice, Rzepin (polnische Schulen), Frankfurt (drei Grundschulen, zwei Oberschulen und ein Gymnasium), Beeskow Gymnasium), Eisenhüttenstadt (Grundschule) und Strausberg (Oberstufenzentrum) zusammen.

Das Educationsprojekt wird zum achten Mal durchgeführt. 2016 konnte dank der Förderung durch die Züricher Drosos-Stiftung und der Unterstützung der Sparkasse Oder-Spree erneut mit einer dreijährigen Education-Staffel begonnen werden. Jährlich wirken 300 Kinder und Jugendliche an der Entwicklung und Aufführung von großen Theater-, Tanz- und Musikstücken mit. "Sie entwickeln dabei ihre schöpferischen Fähigkeiten und werden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt", begründet die Drosos-Stiftung ihr Engagement. Die Schüler lohnen es mit viel Eifer.