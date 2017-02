Schnelles Internet für Müllrose ab 2018

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Die Stadt beteiligt sich mit einem Eigenanteil von rund 80 000 Euro an dem geplanten Breitbandausbau. Alle Haushalte in Müllrose sollen ab 2018 schnelleres Internet erhalten können.

"Einstimmig für den Fortschritt" - so kommentierte Bürgermeister Detlef Meine das Abstimmungsergebnis in der abendlichen Sitzung im Müllroser Rathaus. Dabei hatte es am Vormittag noch nicht nach einem so klaren Votum ausgesehen, denn an diesem Tag hatte in einem MOZ-Beitrag Detlef Meine seine Bedenken erläutert. Er habe sich über das Projekt informiert, der Ausbau bedeute, dass man die schnelle Leitung bis zu einem bestimmten Punkt in Müllrose verlegen würde. Von dieser Station aus würden Kabel zu den Häusern führen - "das sind aber die alten Leitungen, da wird nichts geändert. Damit ist für die Kunden letztlich kaum was erreicht", hatte er kritisiert. Wenn die Stadt jetzt der Vorlage zustimmen würde, dann übernehme man Kosten in Höhe von rund 80 800 Euro. "Aber erreichen wir damit etwas für unsere Familien?" Detlef Meine betrachtete das Vorhaben folglich mit "Skepsis", wie er sagte.

"Kaum war die Zeitung erschienen, meldete sich die Telekom bei mir, um auf meinen Kommentar zu reagieren", berichtete der Bürgermeister.

Die Fernmelder haben ihm erläutert, dass man mit dem Förderprogramm des Bundes und des Landes strukturschwache Regionen im Vergleich zu Großstädten "internetmäßig aufrüsten" wolle. Der Glasfaseranschluss werde von der Vermittlungsstelle bis zum Schaltkasten am Straßenrand eingesetzt. Anschließend werden die vorhandenen Kupferkabel vom Schaltkasten bis in die einzelnen Häuser verwandt. Aber auch mit diesen Kupferkabeln sei schnelles Internet möglich. 100 Prozent aller Haushalte erhalten nun eine Bandbreite von mindestens 30 Mbit je Sekunde, 95 Prozent der Haushalte erhalten sogar eine Versorgung von mindesten 50 Mbit je Sekunde. Es sei also nahezu egal, wie weit man von dem Schaltkasten entfernt ist, jeder bekomme schnelles Internet. Diese Zusagen gelten laut Telekom auch für die Müllroser Haushalte, referierte Detlef Meine. Eine Verteilerstation werde im Gewerbepark stehen und die Betriebe versorgen.

Der Konzern habe ihm ferner mitgeteilt: "Ab 2019 etwa werden die nun angeschlossenen Haushalte mit der neuen Super-Vectoring Technologie versorgt, sodass über das bestehende Kupferkabel dann sogar Bandbreiten bis maximal 250 Mbit je Sekunde realisiert werden können, ohne das neue große Umbauarbeiten in der Fläche erfolgen müssen. Das Kupferkabel hat also noch lange nicht ausgedient." Das Amt Schlaubetal soll eine Vereinbarung mit dem Landkreis unterschreiben, welcher einen Förderantrag für das gesamte Planungsgebiet stellen wird.

Die Kosten für den Ausbau belaufen sich auf insgesamt mehr als 800 000 Euro; der Förderanteil des Bundes wird auf rund 387 000 Euro veranschlagt, der des Landes auf knapp 310 000 Euro. Der Eigenanteil der Stadt Müllrose wird in der Vorlage mit rund 80 800 Euro veranschlagt. Im Rathaus trug Detlef Meine die aktuellen Ergänzungen der Telekom vor, danach schwand die Skepsis und es gab allgemeine Zustimmung für das Projekt. Der Stadtverordnete Ulrich Zimmer von der Fraktion Parteiunabhängige Wählergemeinschaft Müllrose (PWM) warb für das Vorhaben, man müsste jetzt in die Zukunft investieren. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss schließlich einstimmig, die Vorlage zum Breitbandausbau zu genehmigen.

Im Zuschauerraum verfolgte aufmerksam Wilfried Selenz, Geschäftsführer von Gut Zeisigberg, die Beratung, denn das Seniorenheim im Süden Müllroses verfügt nach seinen Angaben bis heute über keine Internet-Anbindung. Er ist auch parteiloser Kreistagsabgeordneter und hatte mehrfach betont, dass er für diese Investitionen werbe, "da der längst überfällige Breitbandausbau dem ländlichen Raum die notwendige Basis für die Zukunftsfähigkeit schafft." War die Region bezüglich der Verfügbarkeit und Geschwindigkeit nur Mittelmaß, "so wird mit dem Breitbandausbau Chancengleichheit mit den Ballungszentren und im internationalen Vergleich geschaffen", erläuterte der im Schlaubetal wohnende Wilfried Selenz.