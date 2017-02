Konzert mit dem Weimarer Klavierquartett

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Das "Weimarer Klavierquartett" ist am kommenden Sonnabend in der Reihe "Musik für St. Marien" zu Gast im Beeskower Schützenhaus. Ab 17 Uhr spielen Johanna Zmeck (Klavier), Barbara Seifert (Violine), Uta Scholl (Viola) und Nassib Ahmadieh (Violoncello).

Das Klavierquartett in dieser Instrumentalbesetzung ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Die maßgeblichen Werke schufen Felix Mendelssohn Bartholdy, Robert Schumann und Johannes Brahms.

Das Weimarer Klavierquartett vereint seit 2010 vier junge Musiker, deren Wege sich an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar trafen. Inzwischen sind sie in namhaften Orchestern tätig.