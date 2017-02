Bahnhof Fürstenwalde - Schranken, Schilder und Wut

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Ein altes Thema wurde am Dienstagabend im Stadtentwicklungsausschuss aufgewärmt, besser gesagt stark erhitzt: Die Verkehrssituation am Fürstenwalder Bahnhof. Ein Beschluss wurde am Ende nicht gefasst.

8000 Pendler nutzen täglich den Fürstenwalder Bahnhof. Das Ärgerliche: sie kommen und gehen dort nicht gleichmäßig über den Tag verteilt, sondern stets im Pulk, zu bestimmten Stoßzeiten. Das führt regelmäßig zu Gewusel. "Autofahrer beklagen zu wenig Kurzzeitparkplätze, die Busfahrer können nicht da halten, wo sie dies eigentlich sollten, die Taxifahrer hätten gerne einen attraktiveren Standort, und bei der Stadt sagt man, es sei ein Wunder, dass noch kein Unfall passiert ist." Diese Schilderung stammt aus einem MOZ-Beitrag vom März 2013. Damals wurde das "Chaos" übrigens ganz beiläufig Thema in einer Hauptausschusssitzung: Unter "Anfragen an die Verwaltung" sagte die inzwischen verstorbene Maria Meinl (Linke): "In den Nachmittagsstunden parken im Innenbereich des Bahnhofs Autofahrer, so dass die Busse zu den Haltestellen nicht mehr reinkommen." Bald darauf gab es einen Runden Tisch zum Thema. Der bescherte Taxifahrern zusätzliche Halteplätze vor "Pfennigland".

Weiteres hat sich seitdem nicht verändert. Das macht die Ausschussmitglieder wütend. Der Verwaltung wurde am Dienstagabend, mehr oder weniger unverblümt, Untätigkeit vorgeworfen. "Wir fühlen uns nicht ernst genommen", schimpfte der Vorsitzende, Stephan Wende (Linke). Seine Fraktion hatte vor Monaten den Antrag "Vorfahrt für Busse und Bahnen am Bahnhof eingebracht", der eine "einfache, schnelle Lösung" als Ziel hatte. Zur Abstimmung wurde er auch diesmal nicht gestellt. Wohl, weil er abgelehnt würde - obwohl fast alle Stadtverordneten das Anliegen befürworten: der private Pkw-Verkehr soll vom Busbahnhof verbannt werden. Kernpunkt der Linke-Lösung ist aber eine Schranke an der Durchfahrt zum Platz hinter dem Hochhaus. Davor warnen Jürgen Ansorge, Geschäftsführer vom BOS, Dirk Gellrich, mehr als 20 Jahre Bahnhofsmanager, die Stadtplaner und etliche Abgeordnete: das gibt Rückstau und verlagert damit das Chaos auf die Straße Am Bahnhof.

Vorgeschlagen wurde daraufhin vor ein paar Wochen, dass Schilder die Durchfahrt verbieten. "Warum wurden sie noch nicht aufgestellt?", hieß es nun, verbunden mit der rigorosen Aufforderung von Jürgen Hemmerling (SPD): "Das muss noch diese Woche erledigt werden. Bis Freitag ist das machbar."

Ein Blick ins Archiv zeigt: Schilder gab es schon. Im Januar 2000 schrieb die MOZ: "Ein wenig verschämt quetschen sich die wartenden Autofahrer an den Rand des Busplatzes, wohl wissend, dass sie eigentlich gegen das vorn an der Karl-Marx-Straße aufgestellte "Verbot der Einfahrt' verstoßen haben." Damals ging der Streit übrigens in die andere Richtung: Man wollten die privaten Abholer mit ihrem Auto legal auf den Platz lassen. Verkehrsrechtlich geben Schilder keine Handhabe, gegen die Autofahrer vorzugehen, die jemanden vom Bahnsteig abholen - das sei auch 2013 die Auskunft von Polizei und Straßenverkehrsamt gewesen, als man erneut Schilder vorschlug, berichtete Fachbereichsleiter Christfried Tschepe. "Das ist vier Jahre her, wir wollen aktuelle Auskünfte", fuhr ihm Wende in die Parade. Aber auch Gellrich sagte: Das Schild "Durchfahrt verboten. Anlieger frei", helfe nicht. Denn wer jemanden vom Zug abholt, suche den Platz "für eine Erledigung" auf, was das Schild erlaubt.

Das Fazit bleibt also wie schon vor 17 Jahren: Das Problem ist nicht schnell und einfach zu lösen. Aber es wurde jetzt ein Problemlöser engagiert: Thomas Spitzer vom Berliner Ingenieurbüro Hoffmann-Leichter. Schon zur Stadtverordnetenversammlung am 23. Februar soll die Verwaltung neue kurzfristige Lösungs-Maßnahmen vorschlagen und er dafür erste Erkenntnisse zuliefern.