Pflege-WG in Westend bezugsfertig

Vor der Eröffnung: Am 1. März soll die Intensivpflege-Wohngemeinschaft in Betrieb gehen. Die Patienten können ihr Mobiliar mitbringen. Leiter Robert Schindler und Ivonne Neumann zeigen ein Pflegebett, das zu Beratungszwecken bereitsteht.

Seit wenigen Tagen erst hat die GLG - ambulante Pflege & Service GmbH ihren Sitz an der Heegermühler Straße in Westend. Und schon jetzt zeige sich, dass der Umzug "die richtige Entscheidung war", sagt Leiter Robert Schindler und verweist auf den Zuspruch. "Etliche Senioren und Angehörige kamen bereits zu uns, um sich nach Leistungen zu erkundigen oder um sich beraten zu lassen." Eine Resonanz, die das Unternehmen am alten Standort, der GLG-Konzernzentrale an der Rudolf-Breitscheid-Straße, so überhaupt nicht erlebt habe. Das jetzige Domizil liege einfach viel zentraler.

Und dies sei nicht der einzige Vorteil. Mit dem Umzug habe man den Erweiterungsplänen und der steigenden Zahl von Patienten Rechnung getragen, bestätigt GLG-Pflegedirektorin Christiane Reinefeldt. "Als ich im August 2015 hier anfing, hatten wir 90 Mitarbeiter. Jetzt sind es 137", macht Schindler die Entwicklung an einer weiteren Zahl deutlich. 137 Pflege- und Pflegefachkräfte, die um die 370 Patienten im Barnim und in der Uckermark versorgen. Nach der Krise 2014 stehen die Zeichen beim Dienstleister also längst wieder auf Wachstum: in den Angeboten, personell und räumlich.

Ursprünglich wollte der Pflegedienst "nur" die beiden oberen Etagen im rechten Flügel des Westend-Centers mieten. "Relativ kurzfristig haben wir uns entschlossen, auch das Erdgeschoss zu nehmen." Verwaltung, Pflegedienstleitung und Hauskrankenpflege Eberswalde haben ihren Sitz ganz oben, im zweiten Geschoss. In der mittleren Ebene wird am 1. März die "Intensiv-WG am Westend-Park" in Betrieb gehen. Eine Wohngemeinschaft für sechs Intensivpflege-Bedürftige. Patienten, die künstlich beatmet werden müssen, etwa nach einem Schlaganfall, aufgrund eines Hirntumors oder weil sie an der Lungenkrankheit COPD leiden, erklärt Schindler. Bislang versorge der Dienst elf solcher Patienten - und zwar in deren Wohnung. "Mitunter ist die Intensivpflege aber nicht in heimischen vier Wänden möglich", sagt der Leiter. Deshalb die WG als völlig neues Angebot. Die Zimmer seien noch leer, öffnet er eine Tür. "Denn die Bewohner dürfen sich ihr eigenes Mobiliar mitbringen." Großzügige Bäder, ein Aufenthaltsraum mit Küche, Dienstzimmer sowie Dachterrasse komplettieren die Intensiv-WG. Fehlen nur noch die Patienten. Die kommen in Kürze, ist sich Schindler aufgrund des Interesses sicher. "Dieser Tage schließen wir die ersten Verträge ab."

Allein das Erdgeschoss ist noch eine Baustelle. "Dort entsteht eine Begegnungs- und Freizeitstätte", verrät Schindler, "die am 1. April eröffnet wird." Mit Angeboten für Senioren, für Pflegebedürftige sowie Angehörige, wie zum Beispiel Gedächtnistraining, Spielen sowie Vorträgen. Für Ende April sei ein Tag der offenen Tür geplant.

"Wir wollen und müssen die ambulante Pflege ausbauen", bekräftigt Christiane Reinefeldt. Die Gesellschaft für Leben und Gesundheit (GLG) trage damit einerseits dem demografischen Wandel und der Pflegereform Rechnung, andererseits der gesundheitspolitischen Entwicklung. So werde das Unternehmen im zweiten Quartal, voraussichtlich im Mai, am Gropius-Krankenhaus ein ambulantes psychiatrischen Pflegeangebot eröffnen. Auch am Krankenhaus Angermünde soll ein derartiges Angebot etabliert werden. Parallel laufe derzeit eine Analyse, um den spezifischen Bedarf im Barnim und in der Uckermark zu ermitteln. Auf dieser Basis können dann strategische Entscheidungen getroffen werden, sagt die Pflegedirektorin.

Klar sei indes schon jetzt: Das Unternehmen braucht neue, weitere Fachkräfte. Eigens für den späteren Einsatz in der ambulanten Pflege habe das Unternehmen deshalb 13 zusätzliche Ausbildungsplätze geschaffen, sagt Reinefeldt. Zudem hat der GLG-Pflegedienst seit 2014 einiges getan, um als Arbeitgeber an Attraktivität zu gewinnen. Dazu gehören monetäre Aspekte. Die Schichtzulagen beispielsweise wurden "deutlich erhöht", fügt Schindler hinzu. Aber auch "weiche Faktoren", wie Weiterbildung, würden sich auszahlen. Die Fluktuation habe sich erheblich reduziert, die Zahl der Bewerbungen sei hingegen spürbar gestiegen, sehen Schindler und Reinefeldt das Unternehmen auf dem richtigen Weg.