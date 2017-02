Regionalbahn 12 droht monatelanger Stillstand

artikel-ansicht/dg/0/

Wenn die Bahn es will, stehen alle Räder still: Vom 22. Mai und 16. Juli müssen die Züge der Regionalbahn 12 möglicherweise im Depot bleiben. Noch aber führt die NEB Gespräche darüber mit der Deutschen Bahn AG als Netzbetreiber.

In einem Schreiben an den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) appelliert Ortsvereinschef Manfred Rißmann an die Bahn-Verantwortlichen, alles zu unternehmen, um eine Sperrung der Strecke abzuwenden. "Eine Sperrung würde für viele Pendler eine Fahrzeitverlängerung von bis zu 60 Minuten pro Strecke bedeuten. Das ist nicht hinnehmbar und für unsere Region eine Katastrophe", so Rißmann. Der SPD-Chef fürchtet, dass viele Pendler aufs Auto umsteigen werden. Da die Strecke auch über Himmelfahrt und Pfingsten nicht befahrbar wäre, wenn Tausende Berliner ins Umland fahren, würde das dem Tourismus in der Region Schaden zufügen. Zumal es wohl nicht bei den Bauarbeiten zwischen Oranienburg und Nassenheide bleiben wird, wo der Streckenabschnitt für höhere Geschwindigkeit ertüchtigt werden soll. Weitere Einschränkungen zwischen Oranienburg und Gesundbrunnen seien durch den angekündigten Umbau des Karower Kreuzes und dem damit verbundenen Teilausfall des Regionalexpresses 5 zwischen Oranienburg und Gesundbrunnen zu erwarten. Der Totalausfall des RB 12 zwischen Templin und Löwenberg allein wäre schon ein harter Schlag für die Region.

Doch noch ist nichts entschieden, stellte Corinna Alder, Sprecherin der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB), fest. "Wir haben noch keine detaillierten Informationen zum Schienenersatzverkehr. Wir befinden uns derzeit in der Abstimmung mit der Bahn als Netzbetreiber, ob Busse fahren werden oder es zu Fahrzeitverschiebungen kommt. Anfang März können wir dazu eine Aussage treffen", bat Alder am Mittwoch auf Nachfrage um Verständnis.

Die Bahn selbst weiß nicht einmal etwas von einem in Frage kommenden Schienenersatzverkehr. Bahnsprecher Gisbert Gahler antwortete auf eine schriftliche Anfrage kurz und knapp: "Davon ist hier nichts bekannt." Auch VBB-Sprecherin Elke Krokowski kennt zwar das Schreiben aus Zehdenick nicht, weil dieses an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet und von dieser auch bearbeitet werde, grundsätzlich aber sei es zu begrüßen, dass die Bahn an ihrem Netz arbeite. Dieses sei in den vergangenen Jahren stark vernachlässigt worden. Es lasse sich nicht immer vermeiden, dass Bauarbeiten mit Beeinträchtigungen für die Bahnreisenden verbunden seien.

Die SPD Zehdenick bittet den VBB trotzdem, sich dafür einzusetzen, den drohenden Schienenersatzverkehr zu verhindern. "Die Betriebsplaner der NEB hatten schon extra die Fahrzeiten verschoben, um die Sperrung zu verhindern und die Strecke Löwenberg-Oranienburg eingleisig befahren zu lassen", heißt es in dem Schreiben an den VBB.