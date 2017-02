Talentsuche in der Werkstatt

artikel-ansicht/dg/0/

Hennickendorf (MOZ) Zusätzliche ausbildungsvorbereitende Maßnahmen finanziert das Brandenburger Ministerium für Arbeit und Soziales. Dadurch wird jungen Flüchtlingen innerhalb von Werkstatttagen bei der Handwerkskammer Einblick in verschiedene Berufsfelder ermöglicht.

Berufspraktische Vorbereitung: Der 16-jährige Wahid Satwati aus Afghanistan unterhält sich mit Staatssekretärin Almuth Hartwig-Tiedt im Bildungszentrum der Handwerkskammer in Hennickendorf.

Vieles müssen die jungen Leute lernen. Abgesehen davon, dass manch einer noch nie regelmäßig eine Schule besuchte, nie lesen, schreiben oder rechnen lernte, ist die Sprache das Wichtigste. Gerade, wenn es darum geht, eine Holzleiste zuzusägen, den Malereimer nach Gebrauch wieder sauber zu machen oder ein Gewinde zu schneiden.

Dietmar Mahlitz, Ausbilder im Metallbereich, hat bereits Erfahrungen im Umgang mit Asylbewerbern, denn nicht zum ersten Mal sind welche in den Werkstätten in Hennickendorf zugange. Es gab schon Schnuppertage und Praktika, bei denen sich Flüchtlinge umschauen und ausprobieren konnten. Im Augenblick sind es in den drei Handwerkskammer-Ausbildungsstätten rund 340 junge Asylbewerber, zumeist alleinreisende Minderjährige.

Sie sind Teilnehmer des vom Land finanzierten Modellprojekts "Werkstatttage zur Vorbereitung junger Geflüchteter auf eine (assistierte) Ausbildung". Sie versuchen sich unter Anleitung von Dietmar Mahlitz beim Bau eines winzigen Liegestuhls (in dem später ein Handy liegen kann), sie gestalten in der Malerwerkstatt bei Endrik Hennebold Türschilder oder sägen in der Holzwerkstatt unter Carsten Scheidlers Anleitung Leisten für einen Werkzeugkasten zurecht.

Kaum einer hat bisher Vorstellungen von einzelnen Berufsbildern. Kfz-Mechaniker ist der Traumberuf der meisten, aber dafür reichen die schulischen Voraussetzungen höchst selten. "Wir versuchen herauszufinden, wo die Talente der Jungen und Mädchen liegen", sagt Scheidler. Dort müsse man sie abholen. André Witkowski, Ressortleiter Unterricht/Planung, sind diese Werkstatttage auch wichtig für die Motivation der Schüler aus dem Oberstufenzentrum. Sie schaffen hier mit ihren Händen etwas, was sie mitnehmen und vorzeigen könnten. "Aber, wir bräuchten viel mehr Unterstützung von Sozialarbeitern", wünschte er sich, um sich jedem Einzelnen besser widmen zu können.

Am Mittwoch besuchte Staatssekretärin Almuth Hartwig-Tiedt aus dem Potsdamer Ministerium die Werkstätten. Sie stellte heraus, dass fürs Gelingen der Integration eine berufliche Ausbildung besonders wichtig sei. Die Werkstatttage zeigten einen gangbaren Weg, den der dualen Ausbildung, der in den Herkunftsländern völlig unbekannt sei. Die Freude sei groß, dass sich die Geflüchteten sehr für die praktische Arbeit interessieren und unterschiedliche Berufsbilder kennen lernen.