Problembänke und Bankprobleme

Schwedt (MOZ) 530 Stück. So viele Bänke gibt es in Schwedt und seinen Ortsteilen. Doch nicht immer scheinen die öffentlichen Sitzmöbel für die Bürger bedarfsgerecht in der Stadt verteilt zu sein.

Am Ärztehaus am Bertolt-Brecht-Platz gibt es zu wenig öffentliche Bänke. Diese Meinung vertritt MOZ-Leserin Monika Niz. Nach einem Arztbesuch wartete sie mit Ihrer älteren Mutter auf das Taxi - ohne in dieser Zeit eine "normale Bank" zum Ausruhen zu finden.

Auf die seit 2013 bestehenden Baumelbänke wollte sie ihre alte Mutter nicht setzen. Die sieben Spezialbänke wurden in Zusammenarbeit mit der Physiotherapie Gudrun Ramke & Katrin Seipelt erbaut. Für ihre Mutter, eine ältere Dame, erschienen sie Monika Niz zu unkomfortabel oder gar zu gefährlich.

Was sagt die Stadtverwaltung dazu? Carola Duckert, für Stadt- und Ortsteilpflege zuständig, verweist genau auf die neu eingerichteten Baumelbänke. Für Sitzmöglichkeiten im Gebäude und im Bereich zwischen den öffentlichen Flächen des Bertolt- Brecht-Platzes und der Freifläche um das Hochbeet, so gab sie die Verantwortung weiter, seien die Gebäudeeigentümer beziehungsweise Grundstückseigentümer zuständig.

Gibt es genug Bänke in der Stadt und sind Baumelbänke auch für Ältere komfortabel genug? Was meinen die Schwedter selbst? Die MOZ fragte auf der Straße bei Bürgern nach und hörte folgende Meinungen: Marvin Nass, 17 Jahre: "Die Baumelbänke vor dem Ärztehaus sind quatsch. Ältere Passanten haben dort Schwierigkeiten." Ursula Kops, 86 Jahre: "Als alte Frau habe ich überall in der Stadt Möglichkeiten mich zu setzen. Am Ärztehaus ist es dreckig. Rund um die Bänke liegen häufig Kippen und Müll." Michael Rebentisch, 75 Jahre: "Es kann ja gar nicht genug Bänke geben. In der Innenstadt setzen wir uns nicht hin - eher am Kanal. Dort gibt es ausreichend Sitzgelegenheiten - wenn Jugendliche dort nicht randaliert haben." Doris Welke, 61 Jahre: "Nur am Bertolt-Brecht-Platz gibt es nicht genug Bänke. Die Schaukelbänke sind nicht ideal. Und am Kanal sind die Metallbänke zu niedrig und so für Ältere eher ungeeignet." Monika Winkel, 73 Jahre: "Die Schaukelbänke sind schlecht zum Hinsetzen."

"Wenn die Stadt etwas neu plant, wird darauf geachtet, ob auch neue Sitzmöglichkeiten dort sinnvoll sind", erklärt Carola Duckert. "Bei begründeten Nachfragen reagieren wir mit Nachrüstung", so die Stadtpflegerin. Im Sommer werden Bänke repariert, gereinigt und gestrichen.

Seit 2016 bereichern Schmuckstücke das Stadtbild: Der Landgrabenhain wurde mit neuen Bänken bestückt. Am Spielplatz der Uferpromade befindet sich die Hochbank des Künstlers Siegfried Mehl. Eine Mosaikbank am Jugendufer kam hinzu und das Hugenottenkreuz im Hugenottenpark. Lümmelbänke gibt es auf Spielplätzen sowie die 2016 errichtete Wellenbank vor der Sporthalle am Aquarium.