Baustart an der "Barnimhöhe"

Eberswalde (MOZ) Es ist licht geworden an der Bernauer Heerstraße. Viele Bäume sind gefallen, die Stämme liegen zum Abtransport bereit. Das Wäldchen an der Ecke zur Heinrich-Heine-Straße weicht der "Barnimhöhe", einem neuen Eigenheimstandort. 25 Häuschen könnten schon in gut einem Jahr dort stehen.

Die "Baufeldfreimachung" ist gewissermaßen der Baustart für das neue Wohngebiet, teilt die Brandenburgische Boden Gesellschaft (BBG), die Eigentümerin, mit. Fast zwei Jahre intensiver Planung und Abstimmung seien erforderlich gewesen, um das Projekt auf der ehemals militärisch genutzten Fläche auf den Weg zu bringen und nun umzusetzen. Der Flächennutzungsplan der Stadt Eberswalde 2014 sieht das Areal, das bis 1994 durch die GUS-Streitkräfte belegt war, für eine Wohngebietsentwicklung vor. Mit der Erschließung des Standorts trage man der wachsenden Nachfrage nach Bauland Rechnung, so die BBG, die zuvor bereits Südend entwickelt hat. Die dortigen Grundstücke sind allesamt vermarktet.Ebenso wie die Parzellen am nahen Paschenberg.

Trotz der aktuellen Lage auf dem Grundstücksmarkt - es gibt in Eberswalde auch kritische Stimmen in puncto "Barnimhöhe". In den sozialen Netzwerken wird das Abholzen an der Heinrich-Heine-/Bernauer Heerstraße etwa als "Plattmachen" kommentiert. Warum werden Eberswalde und Finow immer weiter zerrissen?, fragt ein Leser, der dafür plädiert, die Stadt "als Gesamtheit" zu betrachten.

Stadt wie auch der Sanierungsbeirat verweisen u. a. auf die Nachnutzung der Konversionsfläche. Der Sanierungsbeirat hatte jüngst gerade dies zu einem Kriterium für die Erschließung neuer Standorte gemacht. Und sich expliziert für den Erhalt der "Grünzäsuren" ausgesprochen.

Eine Sprecherin der landeseigenen Gesellschaft BBG erklärt, dass die "Waldumwandlung" mit der Forstbehörde im Baubebauungsplan-Verfahren abgestimmt wurde. Zum Ausgleich für die Rodungen werden an der Freienwalder Straße - auf dem ehemaligen Kasernengelände - neue Waldflächen entstehen. Zudem werde an der Heine-Straße um das Baugebiet ein 20 Meter breiter Waldsaum angelegt, mit Kästen für Vögel und Fledermäuse. Auch eine Begründung des Hanges zur Heinrich-Heine-Straße hin werde erfolgen.

Den Eberswaldern ist das Gelände u. a. noch durch das "Ruhmesmuseum" bekannt. Nach dem Abzug der Streitkräfte erfolgte seit 2000 der Abbruch der Gebäude.