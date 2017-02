Strafzinsen für Sparkasse "kein Thema"

artikel-ansicht/dg/0/

"Wir versuchen, die privaten Sparer so lange es irgendwie geht zu verschonen", sagte OSV-Verbandsgeschäftsführer Wolfgang Zender am Mittwoch in Berlin. Ein solcher Schritt hätte gravierende Folgen für die Finanzstabilität in Deutschland. Anders sehe es bei Firmenkunden aus. Da gebe es immer mehr Sparkassen, die hohe Einlagen mit einem "Verwahrentgelt" belasten. OSV-Präsident Michael Ermrich sagte, dass jede Sparkasse selbst und differenziert entscheide. Bei dem einen oder anderen Privatkunden, der über sehr hohe Tagesgeldeinlagen verfüge, könne es vorkommen, dass mit diesem über alternative Anlagen gesprochen werde. "Ansonsten ist das bei Privatkunden kein Thema", betonte er.

Erst am Montag hatte die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) angekündigt, ab 1. März ein "Verwahrentgelt" für neue Firmenkunden ab 500 000 Euro Einlage zu erheben. Hintergrund ist die rigide Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Die verlangt von Banken, die bei ihr Geld parken, einen Strafzins von 0,4 Prozent.

Trotz des schwierigen Umfelds und eines sinkenden Zinsüberschusses war 2016 nach Einschätzung der Verbandes "ein gutes Jahr" für die elf brandenburgischen Sparkassen. Sowohl bei der Kreditvergabe als auch bei den Spareinlagen gab es deutliche Zuwächse. So stiegen die Einlagen insgesamt um 5,2 Prozent auf 23,5 Milliarden Euro. Das ist laut OSV der zehnte Anstieg in Folge - obwohl es kaum noch Sparzinsen gibt. Bei Wertpapieren und Aktien ging das Interesse dagegen zurück. Die Kunden kauften im vergangenen Jahr Papiere für 830 Millionen Euro, das sind rund 75 Millionen weniger als 2015.

Zugleich vergaben die brandenburgischen Sparkassen neue Kredite in Höhe von 2,2 Milliarden Euro, ein Plus von 1,5 Prozent. Diese Summe ging knapp zur Hälfte an Firmen. Erstmals kam es wieder zu einem Rückgang beim Neugeschäft mit Wohnungsbaukrediten, um 1,9 Prozent auf gut 1,2 Milliarden Euro.

Ermrich machte dafür vor allem die seit März 2016 geltende Immobilien-Kreditrichtlinie verantwortlich, die vor allem jungen Familien und älteren Menschen den Weg ins eigene Haus erschwere. "Wir sind erfreut, dass die Bundesregierung jetzt bereit ist, das Gesetz zu korrigieren", sagte er. Dennoch seien hier in den vergangenen Monaten Chancen vertan worden, in dieser Zeit hätten mehr Immobilienkredite vergeben werden können.

Die brandenburgischen Sparkassen haben 4547 Mitarbeiter und 300 Geschäftsstellen. Fusionen seien derzeit nicht geplant. "Wir verfolgen mit Interesse die Pläne der Landesregierung zur Kreisreform", sagte Ermrich. Angesichts der gegenwärtigen Vorstellungen sehe er aber keine Notwendigkeit, die Sparkassenstruktur zu verändern. Die Schließung einzelner Filialen schloss er nicht aus - ebenso wie die Eröffnung neuer Geschäftsstellen.