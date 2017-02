artikel-ansicht/dg/0/

Sydney (dpa) Der russische Geschäftsmann Anton Bakow will das alte Zarenreich wiederbeleben - und zwar auf einer Inselgruppe in der Südsee. Der Millionär bietet der Regierung des Inselstaates Kiribati an, auf drei unbewohnten Pazifik-Inseln insgesamt mehr als 350 Millionen US-Dollar (etwa 330 Millionen Euro) zu investieren. Als Gegenleistung soll ein Jahrhundert nach der Oktoberrevolution von 1917 die Regentschaft der Romanows wieder eingesetzt werden.