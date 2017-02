Amt erfasst BiberschÃ¤den

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1552636/

Seit Jahren verursachen Biber Schäden an der kommunalen Infrastruktur, für die die Gemeinde aufkommen muss, heißt es in der Beschlussvorlage. Um eine Grundlage für mögliche Schadensersatzforderungen zu haben, sollen die durch Biber entstandenen Schäden künftig erfasst werden. "Wir versuchen, die Biberschäden einzuplanen", sagte Michael Rubin, der den entsprechenden Antrag zusammen mit Marianne Krüger und Oliver Proft eingereicht hatte. Ziel sei es, einen Zusammenhang zwischen Schäden in der Infrastruktur und dem Biber herzustellen, so der Gemeindevertreter. Es sei eine Möglichkeit für die Bürger, ihre Schäden zu melden, wenn die Haftpflichtversicherung nicht zahlt. Es handele sich um Vorarbeiten, die keine Kosten verursachen.

Bodo Schulz betonte, das die Erfassung der Schäden auf das ganze Oderbruch ausgeweitet werden müsse. "Wir müssen feststellen, dass der Biber für uns eine Pest darstellt", stellte er mit drastischen Worten klar. Karsten Birkholz, Amtsdirektor Barnim-Oderbruch, erklärte, dass es nur möglich sei, die eigenen Schäden der Gemeinde Oderaue geltend zu machen, zu erfassen und zu beseitigen. Die Gemeindevertreter könnten nicht für die Region sprechen. "Wir sind nicht Sachverwalter für das ganze Oderbruch", betonte der Amtsdirektor.

Für die Erfassung der Schäden hält die Amtsverwaltung laut Beschlussvorlage zwei Varianten für möglich. Die erste Variante sieht vor, dass die Schäden durch eine örtliche Begehung der vollständigen kommunalen Infrastruktur erfasst werden. Für das entsprechende Personal, das heißt der Einsatz eines Bibermanagers, müsste in dem Fall geklärt werden, wie die Kosten zu decken sind.

Nach der zweiten Variante würde die Verwaltung von Barnim-Oderbruch zusammenstellen, welche Baukosten zur Beseitigung von Biberschäden entstanden sind oder entstehen würden, wenn es darum geht, das Fortbestehen der Verkehrsinfrastruktur zu gewährleisten. Die Gemeindevertreter sprachen sich in der anschließenden Abstimmung einstimmig für die zweite Variante aus.

Die Gemeindevertreter stimmten genauso auch einer Beschlussvorlage zu, die Biberschäden an privaten Gütern wie Ackerflächen, Pflanzungen und Wohngrundstücke betrifft. "Die Eigentümer mussten stets die Beseitigung der Schäden selbst tragen", heißt es in der Beschlussvorlage. Um auch in diesen Fällen eine Grundlage für Schadenersatzforderungen zu haben, können Bürger Schäden, die durch Biber verursacht wurden, in der Verwaltung bekannt geben.