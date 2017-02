Mensa-Gebäude mit Fitnessraum geplant

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Noch müssen die Schüler der Docemus-Privatschulen in Grünheide etwas Zeit einplanen, wenn sie in ihrer Cafeteria Mittag essen wollen. "Sie ist zu klein. Es ist laut, voll und es dauert lange, bis das Essen kommt", sagt Jens Brügmann, der Geschäftsführer der Docemus Privatschulen GmbH. Doch das soll sich ändern.

Das Unternehmen will eine neue Mensa direkt neben dem Campus bauen. Am Montag sollen die Arbeiten beginnen. Als erstes steht das Fällen der Bäume an. Zudem liege noch eine Gasleitung im Boden, die verlegt werden müsse. Das dauere voraussichtlich eine Woche und geschehe Anfang März, sagt EWE-Sprecherin Nadine Auras.

Auf dem Baustellenschild am Campus ist der zweigeschossige Mensa-Bau bereits zu sehen. 700 Quadratmeter Nutzfläche auf zwei Etagen sind geplant, sagt Brügmann. Im Erdgeschoss soll eine Ausgabeküche Platz finden, in der täglich 150 bis 180 Essen im Dampfgarer erwärmt werden können. Zudem sind ein Speisesaal mit 150 Plätzen und ein separates Lehrerrestaurant vorgesehen. Die alte Cafeteria hat nur 60 Plätze.

Im Obergeschoss des Neubaus entstehen vier AG-Räume sowie ein 80 Quadratmeter großer Sport- und Fitnessraum. Yoga, Tai Chi und Rückenkurse sollen dort zum Beispiel angeboten werden. "Derzeit findet das noch in der Sporthalle statt", sagt Jens Brügmann. Doch aufgrund des Schul- und Vereinssports seien die Hallenzeiten begrenzt. Zum Komplettpaket des Bauvorhabens gehören 20 Parkplätze. Fertigstellung ist für Sommer 2018 geplant.

Rund 1,5 Millionen Euro kostet die neue Mensa inklusive Innenausstattung laut Brügmann. Der Löwenanteil werde über einen Kredit finanziert. Um das Gebäude bauen zu können, hat Docemus 2500 Quadratmeter Fläche in Erbbaupacht von der Gemeinde übernommen. Im Jahr 2037 ende der Vertrag, weil man dann ein einheitliches Vertragskonzept für die Gebäude des Docemus-Campus finden wolle.

Derzeit lernen rund 400 Schüler an Gymnasium und Oberschule. Seit rund zehn Jahren bereichert Docemus die Schullandschaft in der Gemeinde. Für rund vier Millionen Euro hatte die Gemeinde damals das Hauptgebäude der beiden Schulen gebaut, Docemus mietet es. "Der Vertrag läuft 30 Jahre. Die Miete reicht auf jeden Fall, um die Investition in dieser Zeit zu refinanzieren", sagt Grünheides Kämmerin Kerstin Lang. 2011 hatte Docemus dann ein rund eine Million Euro teures Kreativ-Gebäude eröffnet, das selbst finanziert wurde.

Die Docemus Privatschulen haben weitere Standorte in Neu Zittau und Blumberg. Insgesamt werden 1100 Schüler unterrichtet. Das Schulgeld beträgt 180 Euro pro Monat, wobei 110 000 Euro jährlich für Stipendien zur Verfügung stehen.