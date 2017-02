Wurzeln verstopfen Leitungen

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Es gibt einige asphaltierte Sorgenkinder in Eisenhüttenstadt. Eins davon ist die Cottbuser Straße im VI. Wohnkomplex. Bei starken Regengüssen oder Schneeschmelze bilden sich riesige Seen auf der Straße. Hinzu kommt, dass der Belag einem Flickenteppich und einer kleinen Berg- und Talbahn gleicht. All das will die Stadt angehen - wobei zunächst einmal das Problem des mangelhaften Wasserabflusses gelöst werden soll.

Zum Teil verstopft: Wurzelwerk hat sich in den Regeneinläufen und Leitungen in der Cottbuser Straße breit gemacht.

Bereits im vergangenen Jahr habe man einen Teil der Regeneinläufe auf der Cottbuser Straße repariert, sagt Michael Reichl, Fachbereichsleiter Bauen und Liegenschaftsverwaltung im Rathaus. "Und in diesem Jahr wollen wir weitermachen, und zwar gemeinsam mit dem Trinkwasser- und Abwasserzweckverband." Denn sowohl die Stadt als auch der Verband sind in der Verantwortung: die Stadt vom Gullydeckel bis zur Stammleitung, der TAZV für die Regenwasserkanäle. Vorherige Prüfungen der Leitungen hätten ergeben, dass diese zum Teil stark verstopft seien, und zwar durch Wurzelwerk der umliegenden Bäume. "Dadurch kann das Wasser nicht richtig ablaufen", erklärt Reichl. Das müsse geändert werden, das heißt, die Wurzeln müssen raus. Da die Leitungen als solche eher neben der Fahrbahn liegen, werde es zu keiner Sperrung kommen. Ein weiteres Problem, beim Ablauf der Niederschläge seien Hügel im Asphalt, die sich im Laufe der Jahre durch den steten Verkehr unter anderem an den Regeneinläufen gebildet haben. Auch diese werde man so gut wie möglich beseitigen.

Was die Sanierung der Cottbuser Straße angeht, in der schon nach dem kleinsten Frost zum Teil zentimetertiefe Löcher klaffen, da gibt es noch keinen konkreten Zeitplan. "Die Straße ist noch nicht auf der Prioritätenliste", sagt Michael Reichl. Aber man arbeite sich in gewisser Weise von der anderen Seite heran, sagt er mit Blick auf die geplante Sanierung der Oderlandstraße bis hin zur Beeskower Straße. Bis die Fräsmaschinen aber in die Cottbuser Straße kommen, werden noch etliche Liter Wasser in die Gullys fließen. Und die Schlaglöcher des diesjährigen Winters werden im Frühjahr oder Sommer wieder geflickt - bis zum nächsten Frost und zum nächsten Tauwetter.