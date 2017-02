Lautbunter Protest gegen Gewalt

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Jedes Jahr am 14. Februar gehen rund um die Welt Millionen Menschen auf die Straße, um gemeinsam zu tanzen, zu singen, zu trommeln und sich zu einem globalen Protest gegen Gewalt an Frauen und Kindern zu verbünden. Seit zwei Jahren gehört Angermünde zur Tanzfamilie One Billion Rising dazu.

artikel-ansicht/dg/0/1/1552640/

Für einen Moment schweigen die Trommeln, verstummt die Musik, das Lachen, verharrt die Bewegung, richten sich alle Augen andächtig gebannt in die Höhe, als über 100 bunte Luftballons in den blauen Februarhimmel über dem Angermünder Marktplatz entschweben. Sie tragen Wünsche in die Ferne, Wünsche, dass nie mehr einem Kind, einer Frau Gewalt angetan wird, dass jene, denen Leid widerfahren ist, wissen, sie sind nicht allein, es gibt immer mehr Menschen, die sich mit ihnen solidarisieren und sich dagegen wehren, laut, bunt und energisch. Sie gehören zu einer Gemeinschaft, die sich One Billion Rising nennt: Eine Milliarde erhebt sich. Auch Angermünder gehören dazu.

Die weltweit größte Anti-Gewalt-Demo hat auch in der Uckermark aktive Unterstützer gefunden und es werden immer mehr. Zum zweiten Mal fand der bewegende Aktionstag am Dienstag in Angermünde statt. Mitreißende Musik, rhythmisches Trommeln der Gruppe RundUMschlag, Trillerpfeifen und eine ansteckende Tanzchoreografie zur One-Billion-Rising-Hymne "Break the chain" (Sprengt die Ketten) lockten an diesem kalten aber sonnigen Nachmittag rund 300 Besucher auf den Marktplatz. Die ehrenamtliche Initiativgruppe von Frauen und Mädchen um die Tanzlehrerin Christina Greßmann von der Uckermärkischen Musik- und Kunstschule und Marina Gieche organisierte die Tanzaktion mit noch mehr Unterstützern und noch mehr Ideen. Sie konnten inzwischen Schulen ins Boot holen und dort One-Billion-Rising-Projekte etablieren. Vanessa Bahr aus der Bruhnschule macht da mit. "Es ist toll. Wir studieren den Tanz ein, machen auch Karate und lernen, was hinter One Billion Rising steckt", erzählt die Sechstklässlerin, die ihre ganze Familie begeistert und mit zum Marktplatz lockte. "Das ist eine großartige Initiative zu einem ernsten Thema. Gewalt an Kindern, das geht gar nicht! Da muss man was tun", bestätigt ihre Mutter Daniela.

Auch Anke Dinsing hat sich unter die Menschenmenge gemischt, um mitzutanzen. "Dass so viele Menschen an diesem Tag auf die Straße gehen, berührt mich zutiefst. Ich mag es, wenn Zusammengehörigkeit, Lebensfreude, Fröhlichkeit und Kreativität der Gewalt und dem Totschweigen entgegengesetzt werden." Bürgermeister Frederik Bewer dankte den Initiatoren öffentlich: "So etwas ist in Angermünde möglich, weil es hier Menschen gibt, die sich mit Herzblut engagieren. Angermünde setzt heute ein Zeichen in die Welt." Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Uckermark, Ute Armenat, kam eigens aus Prenzlau nach Angermünde, um die Aktion zu unterstützen. "Ich bin total begeistert, was hier ehrenamtlich auf die Beine gestellt wird. Die Aktion berührt ein sehr brisantes Thema. Gewalt gegen Kinder und Frauen ist auch in der Uckermark leider traurige Realität. Ich hätte mir gewünscht, dass sich noch mehr Städte in der Uckermark dieses Themas annehmen", sagte Ute Armenat.

Die Polizei war mit ihrem Infomobil vor Ort. "Als Frau und als Polizistin bewegt mich das Thema. Die wenigsten Betroffenen schaffen es, sich aus eigener Kraft aus der Gewaltspirale zu befreien. Deshalb ist es wichtig, das öffentlich zu machen, und wenn es nur ein Fünkchen ist, der helfen kann", sagt die Polizistin Marleen Littmann.

In Angermünde entzündeten viele dieser kleinen Fünkchen ein Feuer der Solidarität.