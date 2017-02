Jährlich fallen 3000 Bäume

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal/Eberswalde (MOZ) Jahr für Jahr fallen im Landkreis immer mehr Bäume den Sägen zum Opfer. Das ist eine Erkenntnis einer Bilanz nach zwei Jahren Barnimer Baumschutzverordnung. Trotzdem war für Verstöße und Anzeigen 2016 in der untere Naturschutzbehörde (UNB) lediglich eine halbe Personalstelle vorgesehen.

Von 2014 bis 2016 hat sich im Landkreis Barnim die Anzahl der gefällten Bäume gravierend erhöht. "Mit rund 3000 Bäumen wurden noch nie so viele Bäume gefällt wie im vergangenen Jahr", bilanzierte Solveig Opfermann, Leiterin der Naturschutzbehörde, am Dienstagabend im Barnimer Umweltausschuss. Dort trugen Anwohner der Panketaler Goethestraße fundamentale Kritik an der Arbeit der Behörde vor und forderten, wie zuvor bereits angekündigt, Unterstützung ein. Anschließend kam es zu einer Generalaussprache über den Baumschutz - mit teilweise überraschenden Erkenntnissen.

Aus der Bilanz: 2016 bearbeitete die UNB 1188 Anträge, 632 Vorgänge wurden mit Bauarbeiten begründet. Im Jahr davor lagen 1132 Anträge vor, 481 Vorgänge resultierten aus Bauvorhaben. "Zirka 90 Prozent aller Anträge betreffen Baumfällungen, im Durchschnitt fallen pro Antrag zwischen zwei und drei Bäume", informierte die Leiterin der Naturschutzbehörde. In der Regel werden nach Fällungen Ersatzpflanzungen angeordnet. Sei dies nicht möglich, müssten die Bürger in einen Fonds einzahlen.

Nicht minder interessant die Auflistung der ordnungsrechtlichen Verfahren: 2014 standen für die Verfolgung von Verstößen und Bußgeldverfahren 1,5 Personalstellen zur Verfügung. 31 Ordnungsverfügungen und 52 Bußgeldverfahren wurden bearbeitet. Zwei Mitarbeiter schafften 2015 immerhin 37 Ordnungsverfügungen und 115 Bußgeldverfahren.

Der gravierende Rückgang auf 17 Ordnungsverfügungen und 44 Bußgeldverfahren im vergangenen Jahr hängt offenkundig mit der Reduzierung auf 0,5 Personalstellen zusammen. "Wir mussten einen Kollegen an die Bauüberwachung abgeben, aber er soll jetzt wieder zurückkommen", erklärte Solveig Opfermann dazu.

Zugleich warb sie für den Ersatzpflanzungsfonds des Landkreises. Demnach wurden seit 2012 insgesamt 126 522 Euro als Förderung ausgereicht, um 1557 Obstbäume und 418 Laubbäume neu zu pflanzen. "Privathaushalte pflanzen am liebsten hochstämmige Obstbäume", erklärte die Leiterin der Naturschutzbehörde. Immerhin 250 000 Euro liegen derzeit im Fonds für Ersatzpflanzungen bereit. "In diesem Jahr wurden erst vier Anträge gestellt", ermutigte Solveig Opfermann zu mehr Anträgen. Die Pflanzung von 342 Obstbäumen und 75 Laubbäumen konnte im Jahr 2016 aus dem Programm finanziert werden. Demnach verliert der Landkreis Jahr für Jahr Bäume - es werden mehr Bäume geholzt als neue angepflanzt.

Die steigende Zahl der Baumfällungen führt die Fachfrau eindeutig auf das zunehmende Baugeschehen im Landkreis zurück. "Aus diesem Grund fallen besonders im Berliner Rand viele Bäume, der Siedlungsdruck verursacht eine Verdichtung, sodass Bäume im Wege stehen." Bemerkenswert auch ein anderer Aspekt: Demnach fallen auffallend in Wandlitz viele Bäume, obwohl die Gemeinde über eine Baumschutzsatzung verfügt. "Wir stellen fest, dort wird die Fällung von Bäumen genehmigt, die wir vor einigen Jahren noch verweigert hatten", sagte Solveig Opfermann am Mittwoch.

Wie sie einräumte, sei die Umwandlung von Wäldern in Wohnbauflächen nach wie vor ein Problem. "Wir kommen dagegen nicht an." Die Aussprache im Umweltausschuss rankte sich anschließend auch um die Frage der Wirksamkeit der Barnimer Baumschutzsatzung. Hier stimmten Verwaltung und Ausschussmitglieder in der Meinung überein, mit dem Beschluss der Satzung Gutes getan zu haben. "Andere Kreise haben nichts geregelt, dort gelten die Regelungen des Landes", stellte beispielsweise Sozialdemokrat Gert Adler fest.