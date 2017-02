Frankfurter Schulklasse will die Beste werden

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1552644/

In zwei Wettbewerbsrunden stellt sich die 6a spannenden und unterhaltsamen Quizfragen aus Wissensgebieten wie Natur & Umwelt, Sport, Musik, Erdkunde oder Essen & Trinken. Hier ist Teamgeist gefragt, denn die Quiz-Show "Die beste Klasse Deutschlands" setzt auf das gesamte Klassenteam: Je mehr Schüler eine Frage richtig beantworten können, desto mehr Punkte werden erspielt - und umso größer ist die Chance auf den Sieg. Allgemeinwissen allein reicht hier bei weitem nicht aus. Die Rateteams müssen schnell kombinieren, taktisch spielen und ihr Geschick unter Beweis stellen.

Im Superfinale, das am Sonnabend vor Pfingsten, dem 3. Juni, bei "Check Eins" zu sehen sein wird, treten die vier besten Teams der Staffel gegeneinander an. Die Klasse, die sich gegen die Konkurrenz durchsetzen kann, gewinnt den Titel "Die beste Klasse Deutschlands" und eine Fahrt in die Hauptstadt Spaniens. Unterstützt werden die Superfinalisten auch in der Jubiläumsstaffel von Stars und prominenten Gästen.

Der Kinderkanal Kika zeigt das bundesweite Schülerquiz "Die beste Klasse Deutschlands" mit Moderator Malte Arkona ab dem 8. Mai und feiert in diesem Jahr nicht nur die zehnte Staffel der erfolgreichen Show, sondern auch seinen 20. Geburtstag.

"Die beste Klasse Deutschlands" ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von Kika und ARD. Die Aufzeichnungen der Sendungen finden im März in Köln statt. Verantwortliche Redakteure bei Kika sind Wolfgang Lünenschloß und Annekatrin Wächter. Für Das Erste zeichnen Patricia Vasapollo und Tanja Nadig vom Hessischen Rundfunk verantwortlich.