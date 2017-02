Vielversprechendes Debüt

artikel-ansicht/dg/0/

Geglückte Premiere: Beim Boxmeeting in Berlin stiegen Lea Petruschke (links) und Melissa Koch erstmals vor Publikum in den Ring. Die beiden Talente traten für die wiederbelebte Faustkampfsparte des MSV Neuruppin an. © MZV/Gunnar Reblin

Beim Spandauer Boxmeeting ging am Sonnabend mit Lea Petruschke noch ein weiteres Mitglied der wiederbelebten Box-Abteilung des MSV Neuruppin an den Start (RA berichtete).

"Oh man, die Halle stand Kopf. Es herrschte eine fantastische Stimmung", blickt Hagen Kunow zurück. Der Abteilungsleiter zeigt sich noch Tage nach der Neuruppiner Premiere begeistert vom Auftritt seiner beiden Schützlinge. Insbesondere von dem von Melissa Koch, gerade 15 Jahre jung.

Es war Kampf Nummer sieben bei der Veranstaltung in Berlin-Spandau. Melissa Koch stand in ihrem ersten Kampf im Federgewicht (bis 57 Kilogramm) der Berlinerin Camilla Cordoba (Isigym) gegenüber. "Was die beiden Mädels im Ring zeigten, ist schwer zu beschreiben. Es wurde gekämpft bis zum Umfallen. Das Geschehen ging hin und her", beschreibt Melissas Trainer Mike Schultz die Szenerie. Am Ende wurden beide Kämpferinnen für diesen tollen Kampf von den 300 Zuschauern mit einem Extra-Applaus belohnt. Unentschieden, so lautete anschließend das gerechte Urteil des Kampfgerichts.

Auch die ein Jahr ältere Lea Petruschke zeigte keinerlei Lampenfieber, sondern boxte genau so, wie es ihr ihre Trainer zuvor mit auf den Weg gegeben hatten. Dass die beiden Nachwuchsboxerinnen des MSV ohnehin recht entspannt ihr Debüt angehen wollten, was sie dann auch taten, hatten sie im Vorfeld betont.

Kunow war da weitaus aufgeregter: "Die Vorfreude war einfach riesig. Nachdem wir schon drei-, viermal versucht haben, unsere Athleten vom Stützpunkt Neuruppin bei Wettkämpfen zu präsentieren, hat es nun endlich geklappt." Und wie. Lust auf mehr? "Na klar. Das war nur der Anfang", so der Abteilungsleiter.

Lea Petruschke bestritt am Sonnabend noch nicht ihren ersten offiziellen Punktekampf, sondern ihr erstes Wettkampfsparring. Zu vergleichen mit einem intensiven Training, um die Fähig- und Fertigkeiten weiterzuentwickeln. Und das vor Publikum. Die Neuruppinerin traf dabei auf Gina Michaelsen (Aagon Hamburg). Das Duell im Leichtgewicht (bis 63 Kilogramm) dominierte erwartungsgemäß die Hamburgerin aufgrund ihrer größeren Erfahrung - sie bestritt bereits fünf Kämpfe und nahm an den Deutschen Meisterschaften teil - und ihrer körperlichen Vorteile. "Trotzdem hielt Lea tapfer dagegen und kämpfte bis zum Schluss vorbildlich", lobte ihr Trainer Schultz. Stolz war er auf beide Talente aus seinem Stall.