Mehr Straßenschäden, weniger Unfälle

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1552646/

Fast 30 000 Fahrzeuge sind auf dem östlichen Berliner Ring täglich unterwegs - pro Richtung. Dass sie die Straßen auch bei widrigen Witterungsbedingungen nutzen können, darum kümmert sich die Autobahnmeisterei Erkner. Zwischen dem Dreieck Barnim und der Anschlussstelle Königs Wusterhausen sowie vom Dreieck Spreeau bis kurz vor Friedersdorf ist der Betrieb auf beiden Fahrbahnseiten für insgesamt gut 100 Kilometer Straße zuständig.

In der Winterdienst-Saison, die vom 15. Oktober bis 14. April läuft, sind 30 statt der sonst üblichen 17 Mitarbeiter im Zweischicht-System eingesetzt. Ihre Aufgabe besteht in der Hauptsache darin, die Straßen von Eis und Schnee freizuhalten beziehungsweise zu befreien. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten, wie Leiter Andreas Müller erklärt. Am liebsten ist ihm das Sprühen mit Natriumchlorid-Sole. Im Verhältnis zum Feuchtsalz, mit dem auch gearbeitet wird, sei die Sole umweltfreundlicher, weil man weniger benötige, um Wirkung zu erzielen. Zwei Gramm Salz auf dem Quadratmeter reichten bereits, um die Straße freizuhalten. Beim Feuchtsalz seien es fünf Gramm bei Reif und bis zu 40 Gramm bei Schnee. Nachteil der Sole: "Man kann sie nur bis minus sechs Grad sprühen und auch nicht, wenn es regnet oder schneit, da sie dann verdünnt würde und kaum noch Wirkung hätte", sagt Müller.

Sorgen, dass das Salz ausgeht, muss er sich in der Regel nicht machen. "In unserer Salzhalle haben wir 1000 Tonnen eingelagert, da sehen wir zu, dass die Halle immer zu 80 Prozent gefüllt ist." Für die Herstellung der Sole, zu der auch Salz benötigt wird, hat die Autobahnmeisterei eine Anlage, die bis zu 2500 Liter pro Stunde produzieren kann. Zusätzlich gibt es Vorratsspeicher mit 70 000 Litern. "Mit all diesen Möglichkeiten könnten wir fünf Tage rund um die Uhr Winterdienst fahren", sagt Müller. 2010 sei das schon mal vorgekommen. "Da hatten wir dann nur noch 40 Tonnen Salz in der Halle und das Nachordern war schwierig, da der Winter überall in Deutschland ziemlich hart war."

Vier verschiedene Touren fahren die Mitarbeiter bei Winterwetter mit jeweils zwei Fahrzeugen, die mit Streuautomaten für das Feuchtsalz und Tanks für die Sole ausgerüstet sind. Fassungsvermögen: fünf Kubikmeter für das Salz, 2200 Liter für die Sole. Je nach Wetter wird nur gesprüht oder geräumt und gesprüht. Bei der ersten Variante können die Fahrzeuge bis zu 60 Kilometer pro Stunde fahren, bei der zweiten maximal 45. Mit Front- und Seitenflügen räumen die beiden Lkw drei Spuren. "Damit sie niemand überholt, fahren sie 20 bis 30 Meter versetzt. Wäre der Abstand größer, würden sich einige Autofahrer vorbei schlängeln, was sehr gefährlich ist", sagt Müller. Auf Verständnis kann er bei den meisten setzen, allerdings gebe es auch einige Beschwerde-Anrufe, "bei denen die Wortwahl doch sehr unflätig ist", wie Müller vorsichtig sagt. Dieses Verhalten habe in den vergangenen Jahren leider zugenommen. "Wir haben dafür kein Verständnis", sagt Müller. Schließlich gehe es um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer.

Positiv in diesem Winter sei, dass es bisher weniger Unfälle im Bereich der Autobahnmeisterei gebe als im Winter 2015/16. Dafür seien die Straßenschäden durch den ständigen Wechsel von Frost- und Tauperioden diesmal deutlich größer.