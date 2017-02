Vereine erhalten Kalendergeld

artikel-ansicht/dg/0/

Neuhardenberg (MOZ) Die Kalenderaktion der Sparkassen hat eine lange Tradition. Anfang der 1990-er-Jahre fand sie zum ersten Mal statt und erfreut sich, besonders bei lokalen und regionalen Vereinen, nach wie vor großer Beliebtheit. Denn sie sind es, die vom Erlös der in den Filialen verkauften Kalender profitieren. "In diesem Jahr haben wir in Neuhardenberg rund 200 Kalender an unsere Kunden verkauft und dafür 250 Euro eingenommen", sagt Eyleen Mühlenhaupt, Geschäftsstellenleiterin der Sparkassenfilialen in Seelow und Neuhardenberg.