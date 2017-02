Erzieher hoch drei - old school Gransee

artikel-ansicht/dg/0/

Die Drei haben nicht lange gebraucht, um einander kennenzulernen. Zwischen Gipsformen, Resten von Valentinskarten und Kaffeetassen besprechen sie den Veranstaltungsplan dieses Jahres. Steffen Bauer arbeitet seit Jahren mit den Granseer Jugendlichen. Mit der Übernahme der Jugendeinrichtungen durch das Amt Gransee hat sich sein Arbeitstag verändert. Er ist nicht mehr allein mit dutzenden jungen Leuten, muss das Freizeitzentrum nicht mehr schließen, wenn die nächste Weiterbildung ansteht oder Urlaubstage genommen werden müssen. Es ist Zeit für Gespräche, wenn die jungen Leute mit ihren Problemen zu ihm kommen. Er läuft nicht mehr unentwegt von Raum zu Raum im Old School, wenn hier gebastelt, dort trainiert wird und im nächsten Raum die Nachwuchsbands proben. "Natürlich sollen die Jugendlichen hier bei uns Freiraum haben", sagt Andrea Tornow. Aber man müsse auch ein Ohr für sie haben, sie lenken, wenn nötig, für Ordnung und Sauberkeit sorgen.

Andrea Tornow ist 48, lebt in Ribbeck und hat einen erwachsenen Sohn. Seit Anfang September ist sie Jugendbetreuerin im "Old School". Ihre Ausbildung zur Kindergärtnerin hat sie zu DDR-Zeiten gemacht. Als die Wende kam hat sie sich beruflich anders orientiert, erzählt sie. Bürokauffrau war sie und Zeichnerin im Hochbau. Dabei blieb es nicht. Fünf Jahre lang hat Andrea Tornow in der Jugendsuchteinrichtung in Zootzen gearbeitet. In den vergangenen acht Jahren hat sie Jugendliche in einem Schulverweigererprojekt in Zehdenick betreut. "Herausforderungen sind immer gut." Nachdem sich die Konzeption innerhalb des Projektes verändert hatte, "war es für mich aber nicht mehr passend", sagt die 48-Jährige. "Außerdem muss man irgendwann wechseln, um nicht auszubrennen."

Als sie von der Ausschreibung des Amtes hörte, habe sie deshalb nicht lange überlegt. Ihre Erfahrungen kommen Andrea Tornow in Gransee zugute. Sie hat die Schreibarbeiten übernommen, kümmert sich nach der Arbeit mit den Jugendlichen um Fördermittel und Abrechnungen.

Toni Reich war im Löwenberger Land ehrenamtlich in der offenen Kinder- und Jugendbetreuung gearbeitet. Dass er in diesen Bereich zurück will, war klar. Doch es ergab sich lange nichts, bis die Ausschreibung aus Gransee kam. "Ich habe sofort zugegriffen, eine solche Möglichkeit bietet sich nicht oft", sagt er. Der 31-Jährige hat eine Ausbildung zum Erzieher absolviert, hat in Kindergärten in Löwenberg und Grüneberg gearbeitet. Er ist aber auch gelernter Bäcker. Seitdem er nach Gransee gewechselt ist, betreut er die Jugendzimmer im Amt - montags in Menz, dienstags in Kraatz, mittwochs in Zernikow, an den Donnerstagen ist er in Meseberg und freitags in Dannenwalde. Er ist viel unterwegs, und er macht "alles".

Steffen Bauer und Andrea Tornow sind im Jugendklub Old School regelmäßig zu zweit. Bauer ist eher der Erlebnispädagoge, Andrea Tornow hat die kreative Schiene übernommen. Toni Reich pendelt allein von Dorf zu Dorf und lässt seine Schützlinge entscheiden, welches Projekt ihnen wichtig ist. Im Moment wird gemalert, erst in Menz, jetzt in Zernikow. "Die Jugendlichen renovieren und entscheiden über Ausstattung und Farbgebung." Es gehe um Partizipation, sagt Reich. "Denn das, was ich selbst aufbaue, halte ich in Ordnung." Mit den regelmäßigen Öffnungszeiten, die nun wieder herrschen, hat sich die Zahl der Jugendlichen, die regelmäßig kommen, erhöht. In den Jugendzimmern sind es pro Woche etwa 25, im Granseer Jugendklub rund 130.