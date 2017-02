834 Stunden fürs Gemeinwohl

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1552651/

834 Stunden hat Schmidt ermittelt, in denen die 47 aktiven Mitglieder zusätzlich zu den Stunden als Feuerwehrmann und -frau für Bad Freienwalde unterwegs waren. Der Vorsitzende erinnerte an solche Veranstaltungen wie das Altstadtfest, bei dem der Verein schon traditionell in der Grünstraße "Feuerwehr zum Anfassen" bietet. Im vergangenen Jahr schenkte der Förderverein der Stadt zum 700-jährigen Jubiläum zudem ein Feuerwerk, das sicher noch vielen in Erinnerung ist. Großen Anklang fand erneut das Oktoberfest, das aus dem Veranstaltungskalender Stadt nicht mehr wegzudenken ist.

Außerdem ermöglichte der Verein den Blauröcken eine bis dahin noch nie dagewesene Ausbildung - ein Heißtraining in einem Brandcontainer. Darüber hinaus unterstützte der Verein das Wettkampfteam im Feuerwehrsport und finanzierte das Zeltlager für die Jugendfeuerwehr.

In diesem Jahr soll ein zweiter Anlauf für eine Imagekampagne genommen werden. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Mitgliederversammlung ihre Unterstützung dafür zugesichert. Und auch diesmal waren sich die Mitglieder einig. 2500 Euro sollen für die Aktion zur Mitgliederwerbung ausgegeben werden. Weitere 6000 Euro fließen in Bekleidung der Mitglieder des Feuerwehrvereins. Mit 1500 Euro will der Verein erneut die Jugendfeuerwehr finanziell unterstützen. Und natürlich stehen das Altstadt- und das Oktoberfest sowie die Projekttage in den Schulen und Kitas auf dem 2017-er Plan.

Alexander Schmidt und sein Stellvertreter, René Erdmann, bedankten sich abschließend bei Kassenwartin Lisa-Maria Beuster, und Daniel Herwig für ihr Engagement.