Oberhavel (OGA) Zeitgleich sind am Mittwochvormittag in der Stadtbibliothek Oranienburg und im Hennigsdorfer Stadtklubhaus die beiden besten Vorleser der sechsten Klassen Oberhavels ermittelt worden. Janina Schwarz und Henriette Beier werden Oberhavel nun beim Bezirksausscheid vertreten.

Ein Dankeschön für alle: Auch wer nicht auf dem Siegertreppchen stand, bekam beim Kreisausscheid Oberhavel 1, der in Hennigsdorf stattfand, fürs Vorlesen ein Buch geschenkt. Henriette Beier (rechts) von der Grundschule Bötzow freute sich über den Sieg. © MZV

Bei der Wahl ihrer Lektüre für den Vorlesewettbewerb hat Janina Schwarz auf einen echten Klassiker zurückgegriffen. "Timm Thaler oder das verkaufte Lachen" aus der Feder von James Krüss war das Buch ihrer Wahl, mit dem die Schülerin der Oranienburger Waldschule bei der ersten Runde im Kreisausscheid punkten konnte. Auch die zweite Aufgabe - Vorlesen aus einem gänzlich unbekannten Text - löste das Mädchen mit dem buschigen, braunen Pferdeschwanz derart überzeugend, dass sie sich gegen Konkurrenten aus Oranienburg, Liebenwalde und Gransee durchsetzen konnte. Und die hatten immerhin jeweils den Vorentscheid an ihrer Schule gewonnen. Mit Ponyhofgeschichten, Fantasyromanen oder Erzählungen vom Erwachsenwerden lieferten sie allesamt einen überzeugenden Vortrag. Das Niveau war durchgängig hoch.

Vielleicht gerade deshalb war Janina Schwarz bei der Siegerehrung sichtlich überrascht von ihrem Erfolg. "Ich habe damit nicht wirklich gerechnet, die anderen Kinder haben auch sehr gut gelesen", so die Sechstklässlerin immer noch ein wenig perplex, während sie schon ihre Preise - eine schicke Urkunde, zwei neue Bücher und ein Magazin - in der Hand hielt. Mitgefiebert hat auch ihre Mutter Dana Schwarz. "Unsere ganze Familie liest sehr viel", erzählte sie und war merklich stolz auf ihre Tochter. Zur Lieblingslektüre des Sprösslings gehören vor allem Abenteuergeschichten.

In der fünfköpfigen Jury saß auch Vorjahressieger Lukas Möller. Es sei eine interessante Erfahrung, die ganze Prozedur jetzt einmal aus einem anderen Blickwinkel mitzuerleben, fand der Oranienburger. "Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich im vorigen Jahr auch sehr aufgeregt war", erinnerte sich der Gymnasiast.

Ein Blick auf die 14 Namen umfassende Teilnehmerliste des Hennigsdorfer Wettbewerbs ließ vermuten, dass gutes Lesen eher Mädchensache ist. Elf Teilnehmerinnen standen im Stadtklubhaus ganze drei Jungen gegenüber. Ist aber auch das Siegen ihnen überlassen? Die erste Runde, in der die Teilnehmer fünf Minuten aus ihrem Lieblingsbuch lasen, ließ das vermuten. Nick Kosching aus Glienicke, der dafür die muntere Jungsgeschichte "Eine Macke kommt selten allein" ausgesucht hatte, lag zur Halbzeit knapp vorn. Doch ihm dicht auf den Fersen war die Konkurrenz: Lea-Elaine Runge aus Nieder Neuendorf, deren Buch "Schwarze Häuser" in die 1960er-Jahre zurückführte, und Henriette Beier aus der Bötzower Grundschule, die beim Lesen aus "Mariposa" auch keine Schwierigkeiten mit der Aussprache spanischer Namen hatte.

Die zweite Runde ist in diesem Wettbewerb für die Jury oftmals die interessantere. Denn dann müssen sich die Sechstklässler von ihrem geliebten und lange geübten Text verabschieden. Jetzt gilt es, sich darin zu beweisen, auch aus einem unbekannten Buch fließend und gut betont vorlesen zu können. Wie bereits im vorigen Jahr stellte dafür die Hennigsdorfer Autorin Michaela Ude ihr Jugendbuch "Philipp vom Rabenfels" zur Verfügung. Im kommenden Jahr muss sich der Organisator, Bibliothekar Daniel Fehlauer, wohl eine andere Literatur suchen. Ansonsten dürfte jeder Teilnehmer auch dieses Buch bereits vor dem Wettbewerb rauf- und runtergelesen haben.

Der Ausflug in die fiktive Ritterwelt des Protagonisten Philipp von Rabenfels wurde für manche der Leseratten zum kleinen Abenteuer. Unbekannte und noch dazu mittelalterlich wirkende Namen kommen halt nicht jedem so leicht über die Lippen. Am besten meisterte diese Aufgabe Henriette Beier, die sich dadurch - wenn auch mit knappem Vorsprung - von Platz drei noch auf die Spitzenposition vorschieben konnte.

Die Jury, zu der Vertreter der Bibliothek, des Rathauses der Buchhandlung und dieser Redaktion sowie die Rabenfels-Autorin Ude gehörten, lobten unisono den diesjährigen Lese-Jahrgang. Wirkliche Außenseiter gab es nicht. Vor allem beim Vorlesen des Lieblingstextes zeigten alle ihre Stärke.

Doch eine Runde weiter kommt jeweils nur der Sieger. Und so werden Janina Schwarz und Henriette Beier Oberhavel nun beim Bezirksausscheid Brandenburg Ost vertreten, der, - und das ist alles andere als ein Scherz - am 1. April in Strausberg stattfinden wird.