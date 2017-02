Fürstenberg besteht auf Überdachung

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (GZ) In puncto geplantem Bahnhofsumbau haben die Fürstenberger Stadtverordneten beschlossen, den Vorschlag der Deutschen Bahn für eine Unterführung mit Rampenanlage in Richtung Bahnhofsvorplatz anzunehmen. Statt eines Mittelbahnsteigs wie momentan sind bei dem Vorhaben, das bereits im Bauausschuss Thema war, zwei Außenbahnsteige vorgesehen. Die vorhandenen Bahnsteige sollen zurückgebaut werden. Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) betonte, dass die Stadt auch auf eine Überdachung der neuen Bahnsteige bestehen werde.

Genau diese sehe der Beschlussvorschlag aber nicht vor, monierte Tilmann Kunowski (Grüne), kurz nachdem der Tagesordnungspunkt aufgerufen wurde. Er zitierte aus einem Schreiben von Bahnhofseigentümer Tim Lehmann an die Stadtverordneten, in welchem Lehmann eindringlich einen Erhalt der bestehenden Bahnsteigdächer anmahnt. Dies sei ein ausreichender Grund, noch einmal bei der Bahn zu intervenieren, sagte Kunowski. Schließlich seien Bahnsteigdächer, die Schutz vor Wind und Wetter bieten, mittlerweile zu einer Seltenheit geworden und somit erhaltenswert. Womöglich lasse sich im Vorfeld einer Entscheidung ein Gespräch mit Bahnhofseigner Tim Lehmann organisieren, eventuell bei einer kommenden Sitzung der Stadtverordneten. Da Lehmann früher selbst für die Bahn tätig war, könne er die Kommune womöglich mit seiner Expertise unterstützen, so Kunowski weiter.

"Man kann den Beschluss verschieben, dann geht aber Zeit verloren", sagte Bürgermeister Robert Philipp. Der Wunsch nach einem Erhalt der Dächer sei der Bahn außerdem bereits mitgeteilt worden. Doch mit Bahnsteigen außen und einer Überholspur in der Mitte sei dies nicht zu realisieren, habe die Bahn deutlich gemacht. Gleichwohl habe das Staatsunternehmen der Kommune gegenüber zu verstehen gegeben, dass, sofern Dächer für die neuen Bahnsteige gewünscht werden, diese auch zu fordern seien. Und genau das habe die Stadt vor, betonte Philipp. Einen Zustand wie am Granseer Bahnhof, wo Reisenden nur kleine Wetterschutzhäuschen zur Verfügung stehen, gelte es unter allen Umständen zu vermeiden. Unterstützung gebe es in dieser Angelegenheit auch vom Land. Sollte die Bahn letztlich doch nicht mehr als Schutzhäuschen anbieten, könne vom Land eine Beteiligung an einem richtigen Dach beantragt werden.

Manfred Saborowski (Linke) merkte an, dass die Sorge von Tim Lehmann um das Dach am Bahnsteig eins nicht ganz uneigennützig sei, schließlich gehöre ihm dieser Bereich. "Den Erhalt kann nur Tim Lehmann regeln", pflichtete ihm Bauamtsleiter Dr. Ralf Lunkenheimer bei. "Wir sind uns doch einig, dass eine Überdachung für die neuen Bahnsteige Sinn macht und wir sie verlangen können. Heute geht es nur um die Trassierung", warb er um Zustimmung für die Beschlussvorlage. Im Zuge der weiteren Planung habe die Stadt noch Mitsprachemöglichkeiten. Wichtig sei, dass das Verfahren nun weiter gehen könne.