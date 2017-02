Zehdenick will sich besser verkaufen

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Bis Mitte März will die Stadtverwaltung das Anforderungsprofil für die Fachkraft für Wirtschaftsförderung und Standortmarketingzusammengestellt haben. Mit der Neubesetzung der Stelle stelle die Verwaltung aber keineswegs die Arbeit der Regio Nord in Frage.

Das betonte Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) bei der Jahreshauptversammlung des Fremdenverkehrsvereines, um keine Irritation in der Öffentlichkeit aufkommen zu lassen. Nach dem Ausscheiden von Wirtschaftsförderer Dr. Reinhard Scholz bemühte sich die Verwaltung zunächst, ohne einen Wirtschaftsförderer auszukommen. Die Mitarbeiter der Verwaltung sollten die Aufgaben mitübernehmen. Offenbar nur mit mäßigem Erfolg. Für die vielen Fragen, die täglich auf die Verwaltung einströmen, müsse es einen festen Ansprechpartner geben, begründete Dahlenburg. "Die tägliche Tiefe zu erreichen, ist sonst nicht mehr möglich. Wir wollen die Vernetzung neu anschieben", sagte der Verwaltungschef. Dabei gehe es auch um die Altstadt, die zwar mittlerweile komplett saniert worden ist, doch der Einzelhandel schwächelt. Zunehmender Leerstand lässt sie für Einheimische und Besucher zunehmend unattraktiv erscheinen. "Nur durch ein vernetztes Miteinander werden wir zu einer höheren Wertschöpfung kommen", so Dahlenburg.

Denn die Kaufkraft der Bevölkerung allein reiche bei weitem nicht aus, um den Einzelhandel zu stärken. Ohnehin gebe es nur noch 26 Prozent Betriebe, die dem klassischen Einzelhandel zuzurechnen seien, der Rest sind Dienstleister wie Banken, Versicherer, Apotheken und Friseure. Wobei auch diese Zahl schon nicht mehr aktuell sei, weil sich in den vergangenen Monaten wieder einiges verändert habe. "Uns stehen vielfältige Aufgaben bevor", so Dahlenburg. Dafür sei eine tiefergehende Arbeit in der Verwaltung erforderlich. Der Verwaltungschef hofft, dass die Stadt vom stetigen Besucherstrom des Ziegeleiparks profitieren könne. Im vergangenen Jahr begrüßte der Park den 750 000. Gast. Es müsse gelingen, die Besucher nach ihrem drei- bis vierstündigen Aufenthalt im Technikmuseum auch in die Zehdenicker Innenstadt zu locken. Auch wenn das Ferienhausprojekt derzeit nur mit angezogener Handbremse weiterverfolgt werde: "Da müssen wir dranbleiben". Er sehe noch erhebliche Reserven, um die Stadt insgesamt voranzubringen und besser aufzustellen. Dazu gehört auch die angedachte Festhalle auf dem neuen Festplatz, wo die Befragung durch das von der Stadt beauftragte Institut mittlerweile abgeschlossen ist und die Auswertung läuft. Seit Ende 2016 war die Bevölkerung aufgerufen, einen Fragebogen auszufüllen. Bis Mitte des Jahres soll es eine Handlungsempfehlung geben, ob sich ein Millionen-Vorhaben wie eine Stadthalle für Zehdenick überhaupt rechnet und wenn ja unter welchen Prämissen. Von diesem Votum will die Stadtpolitik ihre Investitions-Entscheidung abhängig machen.