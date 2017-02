Baugrundstücke in Linde ausgewiesen

artikel-ansicht/dg/0/

Linde (GZ) An der Stichstraße der Griebener Chaussee im Ortsteil Linde im Löwenberger Land sollen Baugrundstücke entstehen. Weder die Nachbarn noch die Mitglieder des Ortsbeirates oder des gemeindlichen Bauausschusses haben etwas dagegen. Doch es gibt ein Problem, das erst noch ausräumt werden muss. Denn die Grundstücke sind derzeit noch nicht optimal zu erreichen. Zwar kommen Rettungs- und auch Versorgungsfahrzeuge über die Stichstraße zu den Grundstücken, doch sie können auf der Straße nicht wenden. Sie müssen zurücksetzen, um zurück auf die B 167 zu fahren. Also wird am Ende der Stichstraße ein Wendehammer gebraucht, wie er jetzt in der überarbeiteten Entwicklungs- und Ergänzungssatzung auch enthalten ist.