Pjöngjang (dpa) Inmitten neuer Spannungen wegen seines jüngsten Raketentests hat das kommunistische Regime Nordkoreas des Ende 2011 gestorbenen früheren Herrschers Kim Jong Il gedacht. Anlass war der 75. Geburtstag am Donnerstag des Vaters von Machthaber Kim Jong Un und dessen älterem Halbbruder Kim Jong Nam, der am Montag mutmaßlich einem Anschlag in Malaysia zum Opfer gefallen war.