Grüne loben mutige Hebammen in Glienicke

artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke (OGA) Den Schritt in die Selbstständigkeit haben die 37-jährige Glienickerin Dana Hinnerichs und die 50-jährige Hennigsdorferin Sabine Gowitzke noch nie bereut. Vor gut eineinhalb Jahren haben die beiden Freundinnen ihre Hebammenpraxis mit angeschlossenem Kinder-Turnstudio "Go Hin" gegründet. Sie betreuen schwangere Frauen vor und nach der Geburt und bieten Bewegungskurse aller Art an. Die Angebote in ihrer Praxis an der Leipziger Straße 1 in Glienicke sind inzwischen breit gefächert. Mit Hilfe von 13 Kooperationspartnerinnen können die Kundinnen von A wie Akkupunktur bis Z wie Zumba vieles auswählen.