Fahrradstraße nach Sommerswalde

Kremmen (OGA) "Tor zum Norden - Region Obere Havel in Bewegung" - so lautet ein Projekt, für das die Kommunen Kremmen, Oranienburg, Liebenwalde und Löwenberger Land im Frühjahr vergangenen Jahres zehn Millionen Euro Fördermittel aus dem Topf des Brandenburger Stadt-Umland-Wettbewerbs (SUW) zugesprochen bekommen haben.

Stille ruht der See: Geht es nach den Abgeordneten, soll der einst bestehende Fußgängerweg am Ruppiner Kanal so schnell wie möglich wiederhergestellt werden. © MZV

Jetzt haben sich die Kremmener Stadtverordneten auf eine Prioritätenliste geeinigt, mit der sie drei eigene Maßnahmen innerhalb des Kommunenverbunds umsetzen wollen. Ganz oben in der Rangliste stehen dabei zwei Radwege. So soll im Rahmen des SUW eine Fahrradstraße von Hohenbruch nach Sommerswalde realisiert werden. Und auch der lange geforderte und besonders für Schulkinder dringend benötigte Radweg von Beetz nach Ludwigsaue wird unter Punkt eins angeführt.

Auf Platz zwei der Vorhaben-Liste hat es die Fußgängerverbindung von der Seelodge am Kremmener See entlang des Ruppiner Kanals bis zum Dehmelweg geschafft. Wie Kremmens Bauamtsleiterin Susanne Tamms mitteilt, ist dafür mit grob geschätzten Kosten von zirka 230 000 Euro zu rechnen, wobei Fördermittel in Höhe von 75 Prozent möglich seien. Hauptteil der Baumaßnahme sei die Errichtung zweier einst bestehender Brücken, um den ehemals vorhandenen Rundweg am Ruppiner Kanal wiederherzustellen.

Die dritte Maßnahme, unter der Überschrift "Stärkung der Freizeitinfrastruktur" gefasst, steht mit Nummer zwei in Verbindung. Denn mit der schrittweisen Sanierung der Seitendämme des Ruppiner Kanals und am Kremmener Rhin soll mittels des SUW die wassertouristische Infrastruktur gestärkt werden. Kremmen könnte dies unterstützen, indem beispielsweise an der Brücke über den Ruppiner Kanal, an der Landesstraße 19, Park-und Wohnmobilstellplätze eingerichtet und eine Kanu-Anlegestation samt Kanuverleih geschaffen würde.

Zur Planung der Projekte stehen im Kremmener Haushalt 2017 bereits Gelder bereit. Eine Realisierung sei, Fördermittel vorausgesetzt, in den nächsten drei bis vier Jahren möglich.