Paar nach Autodiebstahl festgenommen

Berlin (dpa) Zivilfahnder haben im Berliner Stadtteil Marzahn zwei Autodiebe festgenommen. Zwei weiteren Verdächtigen gelang unerkannt die Flucht. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, saß das Quartett in einem Auto, dass den Beamten am Mittwochabend auf einem Parkplatz an der Märkischen Allee aufgefallen war. Daraufhin raste der Wagen vom Parkplatz und streifte auf der Märkischen Allee ein Fahrzeug, bevor es mit einem weiteren Pkw kollidierte. Die Insassen liefen davon. Doch nach kurzer Verfolgung konnten die Fahnder den 26-jährigen Fahrer und eine 18-jährige Beifahrerin festnehmen.