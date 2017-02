Telefonberatung für Flüchtlinge bei psychosozialen Problemen

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Flüchtlinge sowie haupt- und ehrenamtliche Helfer können ab sofort eine Telefon-Hotline nutzen, wenn es um gesundheitliche oder psychosoziale Probleme geht. Die Hotline ist Teil eines Projektes der "Kooperation für Flüchtlinge in Brandenburg", wie das Sozialministerium am Donnerstag mitteilte. Träger ist der Verein KommMit. Viele Geflüchtete mussten in der Heimat und auf der Flucht schreckliche Dinge erleben, nicht wenige seien traumatisiert, betonte Sozialministerin Diana Golze (Linke). Die Betroffenen müssten nach der Ankunft in den Kommunen so schnell wie möglich qualifiziert beraten werden. Auch die Sozialarbeiter sollen rechtzeitig Belastungen erkennen.