Kiefernernte in Borkheide

Borkheide (MZV) Roland Höfer nutzt die Sitzung der Gemeindevertreter in Borkheide. In der Einwohnerfragestunde will er wissen, warum auf dem Grundstück Tannenallee 26 insgesamt 96 große Kiefern gefällt wurden. Auch andere Bürger sind empört.

Die vorhergehende Auskunft aus dem Amt Brück, dass es sich lediglich um Auslichtungen handelt und man den darunter stehenden Laubbäumen Raum zum Wachsen geben will, hat sie nicht beruhigt. Tatsächlich steht auch kein Baum mehr, der Raum zum Wachsen bräuchte. Selbst kleine, zehn Zentimeter dicke Eichen, die im Schatten der großen Kiefern ihr Glück versucht hatten, sind dem Harvester (Holzvollernter) zum Opfer gefallen.

Der Borkheider Bürgermeister Andreas Kreibig hat eine andere Erklärung für die Fällungen auf dem kommunalen Grundstück parat. Demnach wurden die Kiefern planmäßig geerntet. So wie es in der Forstwirtschaft üblich ist. Ihre Zeit war gekommen. Als Ersatz werden auf anderen kommunalen Grundstücken neue Bäume gepflanzt werden, zum Beispiel auf dem Schulgelände oder im Waldbad.

Ungeachtet dieser Erklärung bleiben bei Roland Hofer Fragen. Warum wurden die Nachbarn nicht vorab informiert? Wer kontrolliert die Neuanpflanzungen? Was kommt auf das Grundstück Tannenalle 26? Da bereits früher auf anderen Grundstücken gerodet und ausgelichtet wurde, ist heute die nahe Autobahn weit lauter als früher zu hören: "Früher hörte man sie leise im Winter bei ungünstigem Wind, heute laut zu jeder Jahreszeit und auch bei Windstille", diktiert ein anderer Nachbar dem Journalisten in den Block.

Ruth Zeidler, die ebenfalls an der Sitzung der Gemeindevertreter teilnimmt, findet Zustimmung, als sie in Bezug auf die Fällungen in Borkheide, aber auch auf die anstehende Errichtung von Windrädern im umgebenden Wald meint: "Jeder gefällte Baum tut mir in der Seele weh!"