Vereine arbeiten Hand in Hand

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MZV) Mietze spuckte Blut. Jens R. aus Bad Belzig, Kunde der Tiertafel Bad Belzig, rief in großer Sorge sofort bei der stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Angela Koffmahn an. Sofort wurde ein Tierarzttermin in der Tierarztpraxis von Birgit Heßler und Frank Gerlach vereinbart. Angela Koffmahn begleitete Jens R. und Mietze zu diesem Termin. Verdacht auf Epilepsie. "Nach einer ersten Untersuchung beim Tierarzt wurden eine Anämie und Herpes am Gaumen festgestellt. Epilepsie konnte nicht bestätigt werden. Mietze bekam Medikamente und durfte nach Hause", berichtet die Tierschützerin.