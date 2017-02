Erneut gewalttätige Auseinandersetzung in Schweriner Innenstadt

artikel-ansicht/dg/0/

Schwerin (dpa) In der Schweriner Innenstadt ist es erneut zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen junger Leute gekommen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte, sollen Gruppen von zehn Deutschen einerseits und sechs Zuwanderern andererseits auf dem Boulevard nahe des Marienplatzes aufeinander losgegangen sein. Das ergebe sich aus Angaben von Passanten und ersten Vernehmungen. Es werde wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs im besonders schweren Fall gegen alle Beteiligten ermittelt. In den letzten Monaten ist es immer wieder zu Schlägereien auf dem und um den Marienplatz gekommen. Er soll deshalb von April an für zunächst sechs Monate videoüberwacht werden.